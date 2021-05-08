莫文蔚被爆特殊開聲方法　巡唱時小飯煲隨身：化好妝跟住就食飯

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-08 11:30

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》將於6月11日，一連兩天在紅館舉行。

即將舉行最後一次大型個唱嘅莫文蔚（Karen），日前接受香港開電視主播王凌燕專訪，她表示：「十多年來不停地做巡迴演唱會，都係以同一個模式去做音樂。我嘅個性係做一件事做到一段時間之後，就要搵新鮮嘅事去做，我覺得到呢個階段可以到此為止，暫停呢種模式，下次再出現可能用另一種方式。」

莫文蔚即將舉行最後一次大型個唱，原本身在英國嘅老公都已經返到香港支持。

Karen最近同麥浚龍一齊監製新歌《因一個人而流出一滴淚》，被Juno爆錄音前要食飯先開到聲，Karen就笑言：「我無飯不歡，而且要白飯，炒飯唔得，食一啖熱辣辣嘅飯就會變得中氣十足。（開演唱會前都要吃飯？）係呀，我地跑巡迴時有個小飯煲隨身，仲自備白米，安排好時間幾時化好妝跟住就食飯，又要預留時間消化，所有步驟都計算得很準。」

莫文蔚身材FIT到漏，但原來佢好鍾意食飯，仲要指定食白飯先開到聲。

既然係最後一場大型演唱會，Karen話原本喺英國嘅老公都會來看：「佢一早已經返嚟，剛完成隔離，全程支持我。」問Karen會否喺個唱上流出一滴淚：「我唔輕易喊，但唔排除，呢次係最後一次，不過就算流淚亦唔係傷感而係感觸，亦係想同大家講謝謝。」

同場加映：莫文蔚為6月演唱會再出廣東歌 繼5年前《瑕疵》再與麥浚龍合作

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