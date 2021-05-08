MIRROR演唱會︱鄭秀文兩年前慧眼邀做嘉賓︰十二人有十二倍爆發力

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-08 14:15

《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行。（資料圖片）

MIRROR一連六場「MIRROR ONE & ALL LIVE 2021」演唱會於九展Star Hall舉行，一票難求大受歡迎。演唱會上各成員都施展混身解數，唱盡MIRROR及個人歌曲，以及經典金曲《我們都是這樣長大的》，鄭秀文（Sammi）呢日專登出POST大讚：「十二人有十二倍的爆發力。」

2年前鄭戶放紅館演唱會曾邀請MIRRO擔任嘉賓。（資料圖片）

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2年前Sammi曾邀請MIRROR擔任紅館個唱嘉賓合唱出《默契》，當時Sammi表示：「MIRROR佢哋廿歲嘅年紀我都經歷過，我好希望可以將呢個演唱會舞台分畀唔同嘅歌手，不論資深嘅歌手定新晉組合。」呢次MIRROR開騷亦選唱咗Sammi嘅《我們都是這樣長大的》，Sammi喺IG貼出朋友拍攝片段話：「非常驚喜啊！沒有想過他們會唱這首歌。十二人同心唱這首歌，有一種來自靑蔥的感動。看到要做到最好的決心。這讓我想起2019年邀請MIRROR當我演唱會特别嘉賓，記得十二子來綵排，當音樂一響起，我非常驚喜而且相當感動，他們不但為歌重新編曲，還為了一次嘉賓演出而花上時間排練全新的舞蹈，這股用心盡在不言中，這份誠意，一直記憶猶新。」

鄭秀文出POST力撐MIRROR。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi更回想起2年前同12子見面情況：「記得十二子來綵排，當音樂一響起，我非常驚喜而且相當感動，他們不但為歌重新編曲，還為了一次嘉賓演出而花上時間排練全新的舞蹈，這股用心盡在不言中，這份誠意，一直記憶猶新。開演唱會真的一點不容易。我深信他們和幕後團隊的努力，不會白費的。十二人有十二倍的爆發力啊！#唱這歌會不會是花姐的idea #hot爆的mirror #儘力就已經是最好所以十二子不用給自己太大壓力 #做完六場就可以開懷大吃了呵呵」

MIRROR演唱會精彩時刻：