MIRROR演唱會︱Alton棟篤笑感動全場　有關王智德十件要知的事

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-09 09:30

人氣男團MIRROR一連六場的成軍兩周年演唱會日前（6/5）正式開騷，獲不少圈中前輩現身撐場，包括Do姐鄭裕玲、林嘉欣、謝安琪、張繼聰以及阮小儀等等。12位成員的落力演出震撼全場之餘，王智德（Alton）的壓軸棟篤笑表演更贏盡掌聲，不少觀眾直言被他的一番說話打動。

人氣男團MIRROR一連六場的成軍兩周年演唱會日前（6/5）正式開騷，獲不少圈中前輩現身撐場。

自認是MIRROR「隱形成員」的Alton笑言媽媽在《Reflection》MV中看不見自己，更以為他已退團。他自嘲各方面的條件不及其他成員：「冇Ian咁多Fans、冇Frankie咁靚仔，又冇AK咁大膽喺頒獎禮黑面。」隨即贏來全場掌聲，粉絲更尖叫高呼以示支持。比起MIRROR其他成員，Alton的曝光率可能相對上較低，不過他的一句「尋求無悔真生活 路漫長也靜候」相信你一定聽過，同大家數下你未必知道的Alton十件事。

比起MIRROR其他成員，Alton的曝光率可能相對上較低，不過他的一句「尋求無悔真生活 路漫長也靜候」相信你一定聽過。（IG/ @altonwongz）

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