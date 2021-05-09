專訪︱AK江𤒹生新歌為失獎「黑面」平反：單純對自己表現失望

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-09 16:39

「AK？哦，黑面嗰個。」或者這是外界對江𤒹生（AK）的第一印象，在年初的《叱咤樂壇頒獎典禮》中，他失落新人獎後的一個表情被無限放大，隨即被冠上「黑面」之名。朋友眼中的真性情，在大眾眼中卻被視為「冇大將之風」，面對外界的抨擊與誤解，比起說話，他選擇以歌曲《黑之呼吸》回應。做自己本來不是一件錯的事，但作為公眾人物，性格直率的AK明白要在真性情與「官腔」之間取得平衡，他坦言是人生一大課題：「啲人會叫你做自己，當你真係做自己，最後又會俾人抨擊。當你戴上面具，好多人會覺得你好假、好官腔。」 撰文：陳芷穎 攝影：陳順禎 場地：VS MEDIA 髪型：Denny Ku @ Chic Private i salon 化妝：Rainbow chung @AnnieG.Chan makeup centre 服裝：Ksubi、Jimmy Choo Styling：PIPA Creative

在年初的《叱咤樂壇頒獎典禮》中，他失落新人獎後的一個表情被無限放大，隨即被冠上「黑面」之名。朋友眼中的真性情，在大眾眼中卻被視為「冇大將之風」，面對外界的抨擊與誤解，他選擇以歌曲《黑之呼吸》回應。（陳順禎）

新歌《黑之呼吸》為失獎「黑面」平反 寄言要誠實面對自己情緒

有別於過往推出的情歌，AK新一年的Solo歌曲主打內心世界。2021年的第一首派台歌《黑之呼吸》率先為失獎「黑面」一事平反，亦道出了作為藝人要在真偽以及情緒之間取平衡的矛盾：「當你好真實咁面對社會，會有抨擊，但啲人會叫你做自己。當你真係做自己，最後又會俾人抨擊。矛盾個位係當你戴上面具，好多人會覺得你好假、好官腔，點樣喺真同假之間拎平衡，係一個好大嘅人生課題。」

情緒本來就是人類與生俱來，AK認為在沒有傷害別人的情況下，仍然應該誠實面對自己的情緒：「人存在好多唔同情緒先係一個人，情緒係上天畀人類嘅禮物。當人冇咗七情六慾、情緒，咁佢仲係咪一個人？處理自己情緒點都好，首先出發點係唔好傷害到人、影響到人。」

2021年的第一首派台歌《黑之呼吸》率先為失獎「黑面」一事平反，亦道出了作為藝人要在真偽以及情緒之間取平衡的矛盾。（陳順禎攝）

「黑面」純粹對自己失望：係由細到大嘅夢想，所以有好大期望

重提頒獎禮「黑面」一事，AK坦承當下是單純地對自己失望，不過事後亦有作出反省，處理問題時要保持冷靜：「係我由細到大嘅夢想，所以有好大期望。上咗人生好大一課，有反省自己有咩做得唔啱。雖然嗰下係單純對自己表現失落，我冇影響到其他人，反而影響到自己，要學習Calm啲處理即時發生嘅問題。」單單的一個表情就足以被外界無限放大，AK否認會因此改變性格來迎合社會：「唔會扭轉自己性格，如果一時三刻扭轉到，就唔係我嘅性格。要學習唔好成日俾人誤會，唔係每一個人都有義務去了解你。作為藝人就要全面啲，唔可以小小地方就俾人抽秤到，呢個係需要學習嘅地方。」

被誤解固然傷心，AK亦視之為人生必經一課，今次的經歷亦令他切實感受到朋友對自己的愛護和關心：「心情一定唔會好，都總要過，係人生一個經歷、階梯俾自己去成長。唔開心係有，遺憾都有，但要學識同佢共存，反省之後可以更加進步。頒獎禮之後收到好多Fans、朋友，行內前輩嘅Message，好多林林總總嘅關心，原來好多人關心自己、愛錫自己已經足夠，佢哋嘅出現比獎項更加重要。」

被誤解固然傷心，AK亦視之為人生必經一課，今次的經歷亦令他切實感受到朋友對自己的愛護和關心。（陳順禎）

MIRROR的成軍兩周年演唱會日前（6/5）正式開騷，加開至六場依然一票難求，問到會否考慮進軍紅館讓更多的「鏡粉」能夠入場，AK坦承紅館是終極目標，不過最重要的是循序漸進：「能夠喺九展開騷已經好幸運，因為只係一班出道三年嘅小伙子。目標一定係希望喺紅館開騷，但要一步步嚟，九展開騷係一個好好嘅磨練，去為紅館或更大嘅舞台做準備。」AK更叮囑粉絲們要多喝水以免失聲：「目標令全場咿嘩鬼叫，前一晚唔好咁夜瞓、飲多啲水，煲定啲開聲茶，我驚粉絲快失聲過我哋。」相信有入場的「鏡粉」一定知道，AK的目標已經達到！

點撃睇大量專訪靚相：