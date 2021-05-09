大叔的愛︱監製盧思麟講港版點解加長：原著有啲角色故事線唔夠喉

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-09 23:30

改編日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）的香港史上首套同名BL連續劇，於4月底煞科，並將於6月底在ViuTV播放，換言之後期製作只有兩個月時間，頗為趕急，不過身兼監製和編審的盧思麟（Tommy）坦言有信心能夠在限期前完成。問到為何日本版有7集，但港版卻增加至15集，Tommy解釋，當初看原版的時候，覺得部份情節鋪排能夠有很多發揮空間。「有啲角色，佢哋嘅故事線，我睇原裝版本嘅時候，我係覺得有啲唔夠喉，所以就同ViuTV講：香港版我想拍得長啲。」 撰文：游大東

ViuTV新劇、港版《大叔的愛》已於4月底煞科，並將安排於6月底首播。圖中為9位主要演員（左至右）：邱士縉、Asha Cuthbert、簡慕華、盧瀚霆、呂爵安、黃德斌、練美娟、楊偉倫、陳子豐。（資料圖片）

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港版《大叔的愛》監製兼編審盧思麟（Tommy）早前接受訪問時透露為何會選擇開拍港版，以及增加集數的原因。（資料圖片）

今時今日，能夠拍的劇集題材何其多，何解一定要購買版權，將原本在朝日電視台（tv asahi）播出、由德尾浩司編劇的《大叔的愛》變成港版？Tommy直言基於一個原因 ── 想拍開心嘢！「跟題材上係唔係BL冇直接關係，因為我本身拍好多開心嘅綜藝節目，令觀眾睇得開心係我嘅出發點。當初我係睇咗《大叔的愛》之後，同魯生（魯庭暉）、Edward（ViuTV負責買片）傾開，話想做一啲類似嘅嘢，佢哋話其實可以傾版權㗎喎，然後就開始呢個Project。」Tommy指劇本創作和角色設定上，日本那邊提供不少支援。「佢哋嘅Support好足嘅，譬如當我哋寫咗啲大綱之後，或者分場呢，畀咗日本佢哋睇，佢哋建議有啲角色可以咁處理，我哋能夠參考一下。」

版權到手，再完成劇本，只是開始，往後要籌備的工作可多了，單單是故事創作已經過多番修訂。「因為原裝版本太成功，比較一定會有，所以我哋放咗好多時間喺創作上，開拍之前已經寫咗四、五稿（版本）。」開拍前，所有演員已收到15集劇本，又為他們安排圍讀，「我哋會同佢哋開會傾，傾完之後去到現場再Jam（即興創作），喺前期準備上，我哋已經盡咗力。至於有網民擔心話，會唔會將呢套劇拍爛，我又唔係好擔心，始終今次演員同幕後，都好Into（投入）呢件事。」

雖說是同樣的故事題材、同樣的人物角色、同樣的情節和場景（地產公司），但《大叔的愛》的日本版只有7集，變成香港版後卻增加至15集，Tommy解釋，為劇本加料是看中原版有些情節未有完全發揮，「原裝版係Focus大叔、春田田同阿牧三個角色，但其他線，即係大叔老婆（慧珠），或者係青梅竹馬嘅方梓芊，我覺得原裝版有啲唔夠喉嘅，當決定要拍香港版嗰陣，我就同ViuTV講想變長啲，所以之後你睇到嘅香港版，呢啲角色，佢哋嗰條線好豐富㗎，感情線加強咗，亦有啲笑料。

監製Tommy坦言選角方面皆以效果先行，比如Asha與阿卵合演親生兄妹：我想嗰件事就係出到來啲觀眾會有啲估唔到，點解會有啲咁嘅配搭呢？」（資料圖片）

Tommy續指，日本版的致勝之道，是劇本好和演員落力，但來到香港，就有必要加強本土元素。「原裝版嘅演員，係因為做到嗰啲浮誇表情，或者係靠個人演技令到件事好笑，但今次香港嘅編劇團隊都想加番一啲特登貼地嘅笑料，觀眾睇完係會有親切感同識得笑。」選角上當然也得花心思，Tommy直言，今次有份參演《大叔的愛》的陣容都經過細心考慮，而且以效果為先，就以飾演大叔翟國強（KK）的黃德斌為例，他們希望這個名字能夠令觀眾期待。

「我諗觀眾睇開嘅德斌，都係一啲硬橋硬馬嘅角色，所以同佢傾嘅時候，我係想將嗰種反差放大，我哋要思考點樣可以將佢嘅柔情一面帶出嚟？」至於飾演方梓芊的Asha Cuthbert，本身是混血兒，胞兄方梓平竟然是「阿卵」楊偉倫飾演，完全「九唔搭八」咁都得！「搵Asha去演，都係用一種「效果向」嘅態度去諗，我想嗰件事就係出到來啲觀眾會有啲估唔到，點解會有啲咁嘅配搭呢？基本上，阿卵、Asha加埋娟姐（練美娟）三個人一企出嚟，自自然然會覺得有種喜感，呢個就係點解會揀佢哋。阿卵同去做情侶，你都會幻想到唔係正經嘅愛啦？呢啲就係比日本版加強咗嘅細節。」

Tommy認為，黃德斌與簡慕華實在相襯，故德斌答應演大叔之後，決定主動聯絡Rachel加入劇組。（資料圖片）

今次開劇最令網民驚喜的，是邀得久未露面的簡慕華（Rachel）專誠由加拿大返港拍劇，Tommy指原來跟黃德斌有關。「我哋覺得Rachel同黃德斌真係一行出嚟就好襯，所以傾完德斌（合作），就決定搵佢，都係問人先知道原來Rachel喺加拿大，問朋友拎完Contact後直接同佢傾，話係有個咁嘅角色，有一個咁嘅劇，原來Rachel睇過日本版，聽到係德斌做大叔，佢就立即應承返嚟香港，嗰陣時仲話返來香港係隔離14日，點知之後話要隔離21日，佢都好配合，好多謝佢。」

Tommy大讚Anson Lo（左）與Edan（右）在《大叔的愛》的演出水準遠超預期：「我覺得佢哋兩個好犀利囉，雖然拍劇的經驗不是太豐富，但係今次佢哋兩個都拿揑得好好。」（資料圖片）

至於兩位年輕的男主角，飾演港版「春田田」田一雄的呂爵安（Edan），以及港版「阿牧」凌少牧的盧瀚霆（Anson Lo），雖然他倆的拍劇經驗不多，但Tommy力讚二人演出水準遠超預期。「阿田呢個角色好需要喜感，Edan係完全做到，佢有種親和力，當佢做完一啲表情或者一啲動作，你會覺得呢個男仔好得意，我相信播出街的時候，觀眾都會喜愛佢。」

阿牧深愛阿田，但二人發展得不算順利，故性格設定上較多愁善感，Tommy指這一點跟Anson Lo的真實性格頗為相似，所以他每次埋位都能夠很快進入情緒，「譬如有幾場戲，我要拍佢醞釀情緒呢，佢真係喺現場喊出嚟，你睇住啲眼淚係咁滴，所以我覺得佢哋兩個好犀利囉，雖然拍劇的經驗不是太豐富，但係今次佢哋兩個都拿揑得好好。」

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