韋史密夫雙性戀女兒自爆「多邊戀」：創造出適合自己的關係模式

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-10 12:30

現年52歲的韋史密夫（Will Smith）跟太太Jada Pinkett Smith結婚廿載，兩人的「開放式婚姻」一直都成為熱話。繼兒子Jaden於2018年公開出櫃後，女兒Willow日前現身由韋史密夫、太太及其母親主持的清談節目《Red Table Talk》時，自爆自己實行多邊戀（Polyamory）！

Willow（左二）繼公開雙性戀後，再宣布自己是多邊戀。（Getty Images）

20歲的Willow在節目中認為自由是非常重要，而關於多邊戀也是：「你可以創造出適合自己的關係模式，而不是僅僅因為身邊的人都說單配偶制度（Monogamy）是正確，你也要跟隨。」她直言自己一直都有研究，發現導致離婚的主因是不忠。而多邊戀又稱作多重伴侶關係，參與者皆知情及同意彼此擁有一個以上的親密伴侶。

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聽到這番言論後，婆婆Adrienne認為多邊戀終究都是建基於性。Willow就舉例說明，表示一對伴侶可能有不同的性喜好，若一方未能滿足另一方，就不應該阻止另一方追求不同的性刺激。不過Willow就表明初接觸多邊戀時，並不是以性為重點，雖然自己被朋友圈當中是唯一實行多邊戀，做愛的次數是最少的。對於女兒繼前年公開雙性戀後，再投下震撼彈，母親Jada則表示全力支持，只要釐清多邊戀的定義變可以了：「你做什麼我都會支持，我完全明白你。」