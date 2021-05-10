星級交友App門檻極高Taylor Swift都有玩　究竟點樣先至入到會？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-10 23:00

在這個速食年代，有不少人都選擇玩交友APP尋找對象，而市面上都有大量交友平台供大家結識異性。最近因「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）及《老友記》（Friends）中飾演Chad一角的Matthew Perry先後被爆出在外國名人交友App「Raya」結識年輕網紅引起風波，而勾起網民對此的關注，更有傳媒公開有玩Raya的大明星。

48歲賓艾佛力分手後玩名人交友APP 被網紅拒絕親拍片求對方關注

有星級版Tinder之稱的Raya，是供名人交友的平台，門檻極高，能夠「入會」的一定是超有名氣，或者在社交平台甚有影響力的靚仔靚女，有指在眾多申請人當中只有8%會被接納。賓艾佛力風波爆出後，51歲的Matthew Perry在Raya跟19歲網紅Kate Haralson配對成功後，於Instagram上載跟對方Facetime的片段。女方受訪時透露Perry並沒有講過任何不雅的說話，對方只笑問「我跟你爸爸一樣年紀嗎？」，因而讓Kate感到不安。不過由於Raya非常注重會員的私隱，同時Kate違反平台規則洩露其他會員的私隱，故立即將她逐出平台作為懲罰。

據知，Raya這個交友APP是由Dakota Johnson的哥哥Jesse Johnson於2015年創立，每個月只需要7.99美元（62港元）就玩到，不過由於門檻極高有錢都未必有得入會。有用戶接受訪問時表示，Raya上的用戶全部都是俊男美女、網紅、運動員、DJ或大明星，就算沒有太多Followers，不過因為是DJ或運動員都能夠獲批申請。由於平台極度注重私隱，Raya是不能夠將對話截圖，加上一般明星都非常忙碌，Raya提供平台讓他們在舒適保密的環境底下結識異性，連Taylor Swift及Harry Styles都是用戶！

點擊下圖看有咩大明星玩交友APP：