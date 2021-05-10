遇龍︱楊冪終於記得仲有祝緒丹　新劇再玩三生三世仙凡虐戀

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-10 20:16

內地劇《遇龍》近日播出，由久違了的祝緒丹擔正演出，男主角是小鮮肉王鶴棣，故事設定有點似《三生三世》系列，也是三世的仙凡情緣，老闆楊冪終於將資源放回祝緒丹身上，甚至複製迪麗熱巴的成功模式，要看祝緒丹能否把握機會。

祝緒丹終於擔大旗，在新劇《遇龍》演出女主角流螢。（劇照）

祝緒丹跟迪麗熱巴也是楊冪旗下藝人，所以楊冪拍攝電視劇《三生三世十里桃花》，也預二人一份，熱巴飾演白鳳九，而祝緒丹則飾演大奸角玄女，熱巴自此一炮而紅，之後更開拍《烈火如歌》、《三生三世枕上書》、《長歌行》等當上女主角，反觀祝緒丹卻欠缺資源，較為人熟悉的作品，只有在《倚天屠龍記》中的周芷若，去年她更是8個月沒有工作。

祝緒丹新劇再玩三生三世仙凡戀。（劇照）

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不過鋪天蓋地的熱巴，令觀眾睇到審美疲勞，人氣下滑，機會終於落到祝緒丹身上，跟22歲的小鮮肉王鶴棣合作《遇龍》，故事講述祝緒丹是一名小丫環流螢，陰差陽錯下救了小白蛇，原來竟然龍王化身，由於龍王誤殺流螢的女主人夏侯雪，之後三世他也要守護對方的轉生，而流瑩亦會以不同身份跟龍王相遇，直至第四世龍王才能跟流螢有情人終成眷屬，該劇明顯是跟足《三生三世》系列的成功模式，以祝緒丹顏值演技，相信能成為另一位熱巴。

祝緒丹歷年進化過程逐格睇：