法網伊人｜林其欣選港姐獲郭富城伴舞　「商台之花」絕對唔係醜女

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-10 23:15

2002年TVB劇集《法網伊人》近日於無綫翡翠台深宵時段翻播，觀眾除了能重溫一眾主演如李克勤、郭可盈以及謝天華等19年前的舊貌之外，亦會發現多位「熟悉的陌生人」，近日就以苗姐（林其欣飾）的故事，劇中她7年無拍過拖，內心空虛寂寞結果慘遭楊英偉騙財騙色。

林其欣在《法網伊人》屬於「醜角」。（截圖）

其實林其欣絕對不是醜角，除了在1986年曾參選《香港小姐競選》之外，在參選之前更曾在商台擔任DJ，更有傳著名音樂人陳輝虹為追她，不惜在電台門口與情敵音樂人安格斯打交，更誇張到連玻璃大門都被打碎。

林其欣港姐落選後加入TVB主力拍劇，曾一度轉投過亞洲電視，1989年重返無綫，隨後長期在劇集中擔任配角，演過《天地男兒》、《封神榜》、《皆大歡喜》等劇集。04年為港台拍攝《過去的謊言》後慢慢淡出娛樂圈，轉至商界發展，間中亦會出席公開活動。

點擊以下圖輯重溫林其欣當年參選嘅畫面，仲有郭富城做伴舞：

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雖然林其欣近年已經退出娛樂圈，但間中就會有關於她的新聞。2006年，林其欣曾出席「慧妍雅集」活動並宣布婚訊、2017年再出席「慧妍雅集」活動時向傳媒透露過自己主要佛教活動及慈善機構搵贊助商；2019年曾兩度被記者拍攝到撞車，又被發現現身穿紅衫在銅鑼灣行街，而且非常好禮貌，亦發福不少。

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重溫《1996年國際華裔小姐競選》的精彩畫面：