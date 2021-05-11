哈里王子跟奧花雲費聯合監製紀錄片　呼籲全球正視心理健康問題

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-11 11:30

哈里王子與太太梅根於3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家專訪，期間大爆王室存在種族歧視，更忽略自己的精神問題，導致她一度萌生自殺念頭。由於哈里非常擔心太太會步母親戴安娜王妃的後塵，故最終決定脫離王室。繼接受訪問後，哈里再跟奧花雲費及Apple TV+合作，聯手監製紀錄片影集《你看不到的那個我》（The Me You Can’t See），呼籲全球大眾正視情緒和心理健康問題。

哈里再跟花雲費及Apple TV+合作，聯手監製紀錄片影集《你看不到的那個我》（The Me You Can’t See）。（Apple TV+）

Apple TV+今日公布紀錄片影集《你看不到的那個我》（The Me You Can’t See）將於5月21日全球首播。影集中，奧花雲費跟哈里將領導一連串有關心理健康的開放式討論，同時亦會各自分享自己曾面對過的精神歷程和掙扎。影集將穿越文化、年齡、性別及社會階層等隔閡，拆解長久以來大眾對心理健康課題的種種誤解與污名。來自不同領域的代表人物將現身說法，包括樂壇天后Lady Gaga、殿堂級影后Glenn Close、NBA球星DeMar DeRozan、星級大廚Rashad Armstead等，節目更邀得 14 位來自全球各地的專業人士擔任背景資料顧問，其中包括著名當代哲學家、School of Life創辦人Alain de Botton。

對於情緒和心理健康問題，哈里坦言：「儘管我們在不同環境成長，人生經歷也不盡相同，然而再不一樣的我們總有一些共通點，例如那些仍未治癒的傷痛、錯失、哀悼，那些只能個人面對的真實情緒，大部分人都總有經歷。加上經歷過去年全球所發生的一切，已證明了我們彼此是互相影響地存在著。我希望透過這套紀錄片影集能向大家展示，脆弱當中同時蘊藏著堅毅，透過互相理解才能促成人與人之間的連繫，而坦誠相對將為大家帶來更多力量。」而奧花雲費則指現在比任何時候更需要大家去關注心理健康這回事，並希望這個節目能推動更廣泛討論到不同社會。