MIRROR演唱會｜姜濤激動落淚與AK相擁高呼：香港加油

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-12 01:48

姜濤在演唱會尾聲,不禁流下眼淚。(梁碧玲攝)

人氣男團MIRROR一連六場的演唱會今日（11/5）來到尾聲，12子又跳又唱近三小時，全場氣氛熱烈高漲。來到Encore環節，他們分別說出開騷感受，姜濤高呼：「香港加油！香港樂壇加油！」贏得全場歡呼尖叫。

姜濤最後更攬住AK，看來很不捨得這次演唱會。(梁碧玲攝)

除了姜濤外，成員們亦說出感言，令在場「鏡粉」相當感動。Stanley說：「呢個年頭好需要希望，唔好放棄，做嘅嘢就會成功。」AK則指：「香港人仲可以發夢，追夢總有一日會夢想成真。」

MIRROR最近全體向觀眾鞠躬答謝。(梁碧玲攝)

Edan坦言拍攝《調教你MIRROR》後令他們更團結：「冇拍《調教你mirror》，可能會好似一十一兄咁講，但而家我好肯定未來有好多個三年。」Ian：「我哋12個好簡單，就係做好每一個表演。呢個世界好複雜，希望在場每一個人都可以保持簡單。」而姜濤最後高呼：「香港加油！香港樂壇加油！」台下粉絲大叫：「紅館見」。

姜濤忍唔住喇......(梁碧玲攝)

感言後就唱出演唱會最後一首歌《One And All》，粉絲高舉手幅為他們打氣，姜濤亦忍不住流下男兒淚並與AK相擁。演唱會於晚上11時半完結，粉絲大叫「Encore」近15分鐘仍未肯離場，會場播出「離場廣播」呼籲大家離開。