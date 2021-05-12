Edan呂爵安港大BBA宣傳照出土　勁有陽光氣息網友讚有眼光

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-12 15:45

MIRROR一連6場演唱會終於圓滿落幕，十二位成員人氣都齊齊LEVEL UP。Edan呂爵安一向係人氣成員，除咗單飛出歌，又有參演港版《大叔的愛》，最近連佢當年為大學影嘅宣傳照都被翻出。

Edan呂爵安一向係MIRROR人氣成員，除咗單飛出歌，又有參演港版《大叔的愛》。（IG：@edanlui）

最近有人翻出Edan讀書時大約4年前為港大BBA系拍攝嘅宣傳照，至今仍喺港大官網當眼位置。見到Edan著上長袖牛仔裇衫，頸上掛住白色耳機，相當有陽光氣息。網友指當年搵Edan影宣傳照嘅人好有眼光，如果依家搵Edna代言費應該相當貴。

現年24歲嘅Edan 2018年讀大學期間參加選秀節目《全民造星》取得第8名入行。（IG：@edanlui）

現年24歲嘅Edan 2018年讀大學期間參加選秀節目《全民造星》取得第8名入行，畢業於荃灣區著名英中可風中學，當年DSE考獲最佳五科25分，之後就讀香港大學工商管理學（資訊系統）學士。Edan早前接受訪問時曾透露自己選錯科，報JUPAS選科時聽老師意見，棄商科報現時學系，讀得相當吃力。

點擊睇Edan舊日照片及更多靚仔相：