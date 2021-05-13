美劇大數據｜《朱比特傳奇》劇情節奏緩慢　被批冇超英片應有爽度

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-13 21:19

過去幾年影視串流平台完全改變了觀眾的收看傳統電視的習慣，早前有調查指近4成受訪者認為Netflix比起其他平台創造最出色的原創影集。作為影視串流平台巨頭，Netflix每周都有新戲新劇上架，成為劇迷的主要煲劇平台。不過繼《太陽召喚》（Shadow and Bone）之後，似乎沒有太多新劇上架，《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

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奇幻及懸疑燒腦題材一向都是熱門劇種，上月播出的《太陽召喚》憑迷人的黑暗魔法宇宙，登上全球排行榜的冠軍，不過日前上架的超英劇《朱比特傳奇》（Jupiter's Legacy）就火速取代了前者的榜首之位。可惜劇集評價現兩極化，更被狠批似《復仇者聯盟》、《正義聯盟》及《變種特攻》的大雜燴。

《朱比特傳奇》短短上架數天，已經登上全球排行榜的榜首。劇集改編自Mark Millar與Frank Quitely於2013年創作的漫畫，他過往大部分作品都被拍成賣座電影，包括有《皇家特工》（Kingsman）系列、《神奇4俠》（Fantastic Four）、《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《盧根》（Logan）等。劇情主要講述守護人類安全將近一世紀之後，全球第一代超級英雄寄望子女能延續他們的使命。這群年輕的超級英雄渴望證明自己的價值，卻難以迄及父母顯赫的傳奇聲名，還得面對苛刻的個人標準，彼此的關係隨之緊繃。

值得留意的是劇情分成兩條時間線，一個是講述超級英雄與他們後代聯手對付反派「黑星」。另一個時間線就是探索首位超級英雄「Utopian」Sheldon Sampson（Josh Duhamel飾）如何由凡人獲得超能力，並揭開父親自殺的秘密。

打着超英劇的旗號，記者期望《朱比特傳奇》會是打得痛快淋灕的爽片，不過看到影評現兩極化都有點心理準備。不是說故事設定不好，只是節奏過於緩慢，而且劇情放了過大篇幅描述這些超級英雄的家庭問題，而忽略了拯救地球這個重任。加上只有少量刺激的打鬥場面，讓劇集沒有賣點，顯得有點普通。

另一邊廂，有些支持者認為劇集加入了超級英雄的黑暗面，改變了一貫超級英雄完美的形象，讓角色更加貼地，更加有血有肉。可惜戲中大部分的角色都跟《復仇者聯盟》、《正義聯盟》及《變種特攻》中超級英雄的超能力及外形激似，很難抽身去看這部劇。雖然超能力來來去去都離不開飛天遁地、控制腦電波、雷射眼、時空轉移等，就連出場的畫面都抄足，確實是有點難受。如果閣下喜歡看劇情類的超級英雄劇的話，《朱比特傳奇》還算是一個不錯的選擇。

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