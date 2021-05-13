ERROR自肥企画︱Mike導劉諾衡IG突破4萬：代表觀眾喜歡我哋做嘅嘢

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-13 02:30

你今日ERROR咗未呀？ 自4月初因為無綫與ViuTV收視大戰而衍生的「193與曾志偉隔空互串事件」後，上周開始在99台首播的《ERROR自肥企画》，憑其「絕對黐線＋完全變態」的內容，令ERROR四子 ─ 「Dee哥」何啟華、「肥仔」梁業、吳保錡與「193」郭嘉駿獲得成團兩年半以來前所未見的人氣高峰，連帶負責度橋和製作的「無制限OT編集団」的知名度亦直線飆升，除了「Agent L」曹梓冲（Alfred）的IG直逼一萬外，幕後「大腦」、人稱「格仔導演」的劉諾衡（Mike），其個人Instagram的追蹤人數更由節目第一集出街前（3/5）大約6千幾人，暴漲至周三（12/5）成功衝破4萬大關。參考社交媒體數據分析網站Social Blade的統計數據，「Mike導」的IG曾於周二（11/5）單日增加逾5,000人，另一方面，有「Mike粉」組成後援會「格仔Mike導絕對應該有後援會」，暫時累積超過2,200人，有成員自稱為「格仔餅」！ 對於外界反應如此熱烈，「Mike導」難掩興奮心情。「話冇就假㗎啦！」 撰文：游大東

《ERROR自肥企画》播出之後，導演劉諾衡（Mike）人氣急升，現時IG的粉絲數目已超過4萬。（instagram.com/soaplau）

與其說是興奮，不如說是出乎意料之外。「Mike導」接受訪問時直言，當初也沒有想過《ERROR自肥企画》播出後，觀眾反應會如斯強烈，「坦白講，真係有啲意外，我覺得對於我哋成Team人嘅付出，係一個好好嘅證明，代表我哋一直以嚟做緊嘅嘢，係有人留意、係有人睇嘅。」「Mike導」又指，其Instagram一直都是公開帳戶，由《花姐ERROR遊》起，每逢有自己負責的節目出街，追蹤人數都會上升，「係直到今次，第一集出街之後，Followers就突然升得好誇張。」現時《ERROR自肥企画》只播了八集，換言之，「Mike導」的IG粉絲數目在不足兩星期內暴升六倍。

「Mike導」認為，第一集開首將庵野秀明監製的日本經典動漫《新世紀福音戰士》片頭，惡搞成二創版《無制限OT編集団の行動綱領》，是令其IG追蹤人數大幅度攀升的關鍵，「其實我哋要整《EVA》呢樣嘢之前，都有諗過：喂，會唔會太唔知點？會唔會太唔恰當呢？始終《EVA》都係一啲好高層次嘅嘢，未必全部人都識嘅嘢嚟㗎嘛，但結果秉承住『無制限OT編集団』『好想做』嘅作風，同埋都算係少少『自肥』嘅，結果就一鼓作風做落去，點知出到街，唔知點解好中觀眾口味，我自己同團隊都好開心嘅。」當然「193」也是令到整件事爆紅的催化劑。

「Mike導」坦言，《ERROR自肥企画》的節目播出後網民反應如此熱烈，出乎意料之外。（《ERROR自肥企画》劇照）

今年正值本地影視娛樂界的新舊交替之年，自從元旦日《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》先後掀起「姜濤旋風」與「MIRROR狂熱」，去到4月初，又因為兩台收視大戰，「193」郭嘉駿以連串出位言論回應無綫高層曾志偉指ViuTV不是無綫對手，而令網民擊節讚賞。「Mike導」承認，因為「193」的敢言帶來正面宣傳效應，加上緊接ERROR擔任骨幹成員的《考有Feel》出街，令《ERROR自肥企画》無論收視和討論層面直接受惠。

「『193』嘅言論固然重要，令到大家留意多咗ERROR，亦因為佢，好多人走去睇番兩輯《花姐ERROR遊》（近日ViuTV亦以五周年台慶名義重播部份集數），尤其係第二季啦，我覺得呢個節目係生不逢時嘅，2019年9月出街，嗰陣社會非常動盪，唔係好多人睇到、接觸到、認識到呢個節目。但因為『193』，就令到網民走去摷番《花姐ERROR遊2》嚟睇，同時大家都搵到呢個節目有趣、好睇嘅地方，呢種熱烈反應延續去到《ERROR自肥企画》，所以《花姐ERROR遊》係一個好重要嘅原因。」「Mike導」用心分析今次「ERROR熱潮」突然出現的緣由。

早前的兩台收視大戰，「193」郭嘉駿連番諷刺無綫高層曾志偉而人氣急升，直接令《ERROR自肥企画》受惠。（資料圖片）

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畢竟敢言不敢言只是「吹水」，假若節目內容不夠吸引，觀眾還是不會畀面，所以「Mike導」想特別感謝《ERROR自肥企画》的台前幕後，「好值得感恩囉～嘩！『感恩』呢個字好老土呀，總之感激呀，感激有一班人係欣賞緊自己、自己嘅作品同埋自己嘅團隊。」至於早前「Mike導」向網民下「戰書」、如果《無制限OT編集団の行動綱領》在YouTube的瀏覽率能夠在節目下周五（21/5）結束前突破150萬，就會推出神秘驚喜，截止周四（13/5）凌晨二時，累計點擊率已挨近90萬，理應很大機會要找數吧？豈料「Mike導」不同意：「要喺僅餘時間突破呢個數字係有難嘅，係有挑戰性嘅，但點解要Set到個目標咁高呢？團隊入面有提出過，不如100萬就算，但我又覺得如果目標高啲，亦都達成到嘅話，咁先至係挑戰嘛，如果求其話80萬，咁就搞掂啦，係咪先？！」

那個神秘驚喜莫非是「Mike導」不再打格仔？他笑着指，暫時沒有這個打算。「去到呢一刻呢，唔係話為咗要遮住自己個樣，唔畀人知道我係邊個呀？始終我喺社交媒體都冇遮嘅，打格仔只不過係一個由我自己第一個負全責嘅節目（《花姐ERROR遊》）開始承傳落嚟嘅元素，即係一個角色設定，不過冇嘢冇可能，我都唔排除他朝一日會唔打格仔，但係至少而家呢一刻未有咁嘅打算。」

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