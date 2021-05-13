TVB「限廚令」下肥媽開直播月入6位數　無綫有幾多煮得之人？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-13 12:00

自從曾志偉獲委任為TVB副總經理，主要負責綜藝、音樂節目及製作方面之後，無綫的綜藝節目大改革，大量新節目誕生，包括《開心大綜藝》、《大整蠱》、《聲夢傳奇》以及《好聲好氣》等，就連長青音樂節目《勁歌金曲》都以全新姿態呈現觀眾眼前。但由於TVB大股東之一的黎瑞剛直指廚藝類節目太過泛濫，更直言「不能天天都做菜」，多個烹飪節目亦未有機會續拍，當中由2013年開始、由肥媽以及陸浩明主持的「食平D系列」也是其中之一。

今年暫時未有「食平D系列」的消息，對上一輯《健康食平D》已經於2020年5月結束。（截圖）

雖然肥媽今年暫時未有「食平D」，但肥媽依然未離開烹飪界，在一年多前已經進軍YouTube界，將家中的巨型廚房變成攝影棚，單計《肥媽廚房》有超過100部影片，創立至今大約15個月，已經有15.3萬訂閱，以及超過3,800萬點擊次數，成績非常亮眼。

《肥媽廚房》的影片大部分都是以直播形式錄製並拍攝，每次教煮都超過1小時，而且非常詳細。早前肥媽出席節目時曾向傳媒透露自己原本今年3、4月有計劃拍新一輯「食平D系列」，不過因為疫情太勁而暫時擱置，而現在每個月拍四日《肥媽廚房》，會有6位數字收入，最高達40萬，直認比無綫拍節目收入更好。

肥媽直播都係屋企，佢話化個妝落樓、着睡褲拖鞋就開工，而且個廚房勁豪華：

其實在曾志偉回歸TVB之前，除了肥媽還有鼎爺的《阿爺廚房》系列、黎諾懿的《疫境廚神》系列以及年初節目《煮場爭霸》都非常之受歡迎，但唯一留得低的只有由中廚黃亞保及西廚張錦祥的《煮場爭霸》，早前更進化成新節目《煮場挑戰賽》。

不過事實上TVB有大量「煮得之人」，包括出晒名嘅Gigi姐黃淑儀，以及之前主持《煒哥的味道》的陳煒。除此之外，近年亦出現不少TVB煮得之人逆境自強，在TVB限廚之下，仿傚肥媽自立門戶，在YouTube頻道開烹飪節目，而且成績都唔錯！

睇睇TVB「限廚令」下「浪費」了什麼人才：

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