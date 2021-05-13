MIRROR為拍新MV全體濕身　AK：姜濤一秒變普巴

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-13 18:15

MIRROR出席電視台歐洲國家盃發佈會暨節目巡禮，隊長Lokman因有其他工作在身而未能出席。（陳順禎攝）

男團MIRROR今日（13/5）出席電視台歐洲國家盃發佈會暨節目巡禮，隊長Lokman因要拍劇而未有現身。作身足球賽事的宣傳大使，Jer說平時都有踢開足球：「我有踢開波，拍今次嘅MV都有同佢哋11位踢足球，希望有機會切磋下。」

MIRROR帶來全新歌曲《The Beautiful Game》為各支球隊打氣，MV中不乏12位成員的濕身鏡頭，Ian說是取其熱血意境：「攞個意境，即係好熱血，揮灑汗水嗰種青春魅力。」AK指姜濤的濕身鏡頭最有驚喜：「最鍾意阿姜一濕身，一秒變普巴，係最驚喜。」姜濤感謝AK的讚美並指濕身鏡頭拍了約一至兩分鐘：「濕身Shot最尾先拍，每個人大概分幾兩分鐘，唔可以太耐因為好夜，都好凍。」

MIRROR帶來全新歌曲《The Beautiful Game》為各支球隊打氣，MV中不乏12位成員的濕身鏡頭。（陳順禎攝）

有網民發現港大經管學院的官方網頁，轉用了Edan的相片吸引學生報名。Edan有留意並表示開心：「我覺得幾好，嗰時幾靚仔。嗰輯相係玩《造星》之前影，知道係喺Faculty度用。一、兩年前都有，去到呢排再有人發現到。都幾開心，留咗個倩影。Year2、Year3影，都唔係好耐，個樣冇乜變過。」

至於最近有人倡議MIRROR上內地拍節日，AK坦承仍有好多不足：「MIRROR成立咗先兩年半，可以進步嘅空間仲有好多。開完演唱會發現仲有好多不足，應該要再增值自己多啲。希望可以同多啲唔同，除咗香港嘅觀眾見面，但首先Focus自己嘅發展同自己嘅進步先。」

MIRROR帶來全新歌曲《The Beautiful Game》為各支球隊打氣，MV中不乏12位成員的濕身鏡頭。（陳順禎攝）