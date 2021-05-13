盼你賞面︱張雷演金輪法王險中暑　難忘孖劉德華獅城登台頓變巨星

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-13 19:15

由「武打女星」楊盼盼主持的《盼你賞面》，逢星期六晚上10時於77台香港開電視播映，節目中，楊盼盼親自下廚煮上海菜，與電影界好友相聚分享工作點滴！15/5播出的一集，邀請著名特技演員張雷做嘉賓，期間楊盼盼還炮製「紅燒豆腐」給茹素30載的張雷品嘗，令張雷讚口不絕，大讚菜式似藝術品。

入行逾40多年的張雷，自小習得一身好武藝，由龍虎武師出身，在機緣巧合下轉戰幕前，在70、80年代拍攝過《C.I.D.》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》系列等多套劇集，同時亦擔任多齣電視劇的特技人，其中《神鵰俠侶》的金輪法王角色，更令觀眾留下深刻印象。

張雷憶述：「當年做金輪法王，記得拍攝時，夏天好熱，（劇情）我要帶蒙古兵打中原，蒙古兵要列隊，點知一個一個咁中暑暈低，於是我就諗『真係咁熱咩？』，我又企出去一陣試吓先，企一陣真係眼前一黑，原來當時氣溫係41、42度；拍攝好玩，同華仔（劉德華）見一次打一次。」張雷續說，演罷金輪法王後，他與華仔到新加坡登台，笑言感覺好似當年The Beatles來港一樣，步出機場時，被好多人圍着，場面墟冚。

張雷在劉德華版《神鵰俠侶》中飾演「金輪法王」。（電視畫面）

心繫飛車特技的張雷，參與過多套電影特技拍攝，其中最為人熟悉的是電影《最佳拍檔》的特技畫面，他說：「參與過好多集嘅《最佳拍檔》，發覺撞車戲，觀眾會鍾意睇啲靚車撞，所以專登喺加拿大訂啲靚車嚟撞。」此外，張雷經常將飛車特技技術傳授給徒弟，問到張雷對徒弟的挑選準則？他表示：「要有基本技術及基本膽識，但又唔可以過龍，過龍又會容易出事，反而要怕死、冷靜先要。」