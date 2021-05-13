《ERROR自肥企画》成網絡熱話　阿Dee親解一噸「啤酒山」去向

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-13 20:55

組合ERROR今日（13/5）齊人現身電視台歐洲國家盃發布會，四子即將擔任足球賽事評述員，就當然對足球有所認識。保錡說平時有玩開足球遊戲，因而對評述略懂一二：「有打開機，聽到個旁白大概都會學到『Go Go Go Go』」。

ERROR齊人現身活動。（陳順禎攝）

《ERROR自肥企画》最近成為網絡熱話，網民非常關心阿Dee的一噸「啤酒山」去向，他說已經派了給朋友：「喺歐國盃旁述嘅時候分享畀大家，講下啫，派咗喇，咪玩喇！屋企一噸喎，瞓都瞓唔到覺，派晒畀人喇已經。」問到會否有更激烈的遊戲，193笑言已忘記拍了什麼：「拍到唔記得拍咗咩，呢個節目每一集都有驚喜，所以超值得期待。」

《ERROR自肥企画》成為城中熱話，網民非常關心阿Dee的一噸「啤酒山」去向。（陳順禎攝）

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ERROR今日齊人現身，對於保錡是否正式全面解封，193說：「絕對唔係解唔解封，係佢自己意願，不嬲唔係公司要雪藏佢，係佢覺得需要休息就休息，出嚟就出嚟。不過你唔好得閒出下嚟，得閒又休息，一係就出晒嚟，一係就入晒去。」記者再問保錡準備好未，保錡卻一言不發，肥仔隨即說：「保錡不嬲都亂咁噏嘢，見佢靜咗即係有問題。」阿Dee笑言他進入了「反省中」模式。

193與吳業坤的合照在網上掀起討論，不少網民好奇兩台是否即將有合作，193澄清只是朋友間私下Jam歌。（陳順禎攝）

另外，193與吳業坤的合照在網上掀起討論，不少網民好奇兩台是否即將有合作，193澄清只是朋友間私下Jam歌：「同坤哥合作絕對唔關電視台事，私底下同朋友玩cover，希望同更多唔同Artist玩下。唔一定要商業上，私底下玩啫。」肥仔續指：「大家太著意兩台之間嘅關係，其實嚟緊我都同Stephanie（何雁詩）出Cover。」