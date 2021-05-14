任噏亂評︱ERROR完美取代到農夫、艾粒？　出賣身體奠定笑匠地位

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-14 11:40

ViuTV搞笑綜藝節目《ERROR自肥企画》深受不少觀眾歡迎，不但佔據官方網站「最多人睇」節目No.1一段時間，更令主持節目的ERROR成員193（郭嘉駿）、肥仔（吳業）、吳保錡和阿Dee（何啟華）愈來愈入屋。ERROR靠有趣搞笑彈起，不難令觀眾聯想到農夫的陸永和C君，以至艾粒（ILUB）的少爺占（甄子康）和Donald（唐劍康），當年同樣是靠搞笑形象深入民心，而他們最近為無綫（TVB）炮製的《大整蠱》，也得到不少迴響。一隊是笑匠新秀，其餘兩個單位是搞笑界中堅分子，到底是一代新人勝舊人，還是一蟹不如一蟹？這個問題其實值得仔細研究。

ERROR在《ERROR自肥企画》之前，已經主持過《花姐ERROR遊》兩季、《ERROR自救TV》和《最後一屆口罩小姐選舉》等節目，累積了不少經驗，而他們的確是愈做愈好，愈近期的作品愈到位，容易令觀眾「笑到反艇」。他們為搞笑也是無所不用其極，除了《ERROR自肥企画》大懲罰環節出現的「死亡行星」，前作出現的食糞便、打黐線材料邊爐等重口味Item，統統都十分玩命，與美國MTV頻道節目《Jackass》（2000-2002）同出一轍，屬荒謬絕倫的自殘類搞笑。

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相反，農夫所展現的是另一類別的搞笑，偏向機智、幽默類的搞笑，最明顯的便是他們與Do姐鄭裕玲主持的《Do姐有問題》（共四輯）和《晚間看地球》，充滿火花的金句不斷爆出，總是使觀眾忍不住笑出聲，例如在《晚間看地球》中，Do姐品嘗美食時爆出一句「飯有飯味……呢樣好重要呀」時，C君即回敬對方：「原來咁樣都係食評，咁我之前諗咁多嘢為乜呀？」明讚暗踩饒有趣味，令人拍案叫絕，一句抽乾大西洋。至於艾粒則擅長大玩無厘頭，九唔搭八失驚無神唧你一下，總會擊中觀眾笑穴。

所以，如果問ERROR可否取代農夫和艾粒的笑匠地位，答案絕對是否定，因為他們完全不是同一個範疇，但他們絕對有能力在搞笑界佔一重要席位。

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