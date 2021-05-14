鬼上你架車｜關智斌泰國酒店靈異經歷：一開燈個黑影消失咗

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-14 19:15

今集有Kenny講鬼故。（影片截圖）

由方力申同當奴主持嘅《鬼上你架車》，每集都會搵來一位藝人分享自己嘅靈異故事，最新一集嘅嘉賓係關智斌（Kenny)。Kenny表示剛入行時同Steven（張致恆）去泰國拍寫真，二人住同一酒店房（尾房），而怪事就在入住第一晚發生。「個房型係L字咁，而我哋張床係背靠廁所。夜晚瞓覺時，不斷聽到有沖廁聲、開水喉聲，開頭仲諗係未啲牆太薄，喺隔離房嘅聲，但其實真係由我哋後面傳出嚟，其實好驚但又好攰，最後都係決定瞓，點知我哋聽到啲碟碰撞嘅聲音，我同Steven你眼望我眼，由於大家都唔肯落床，最後仲瞓著咗。到5點幾我起身刷牙洗面，突然有人好大力拍門，我以為係工作人員，於是去開門，但無人，再望出去全條走廊都無人。關門後無幾耐又再有人拍門，我驚到即時叫聲Steven去開門，但今次原來係我經理人Kitty媽，佢見到我好驚但無任何反應。」

喺車講完鬼故之後，三人去到汀九繼續，本身方力申同當奴打算嚇Kenny，結果連自己都嚇埋。(影片截圖)

Kenny表示直到離開泰國時，Kitty媽才敢透露原來她也在酒店聽到怪聲，但她一開始以為是有賊人，並打算與助手拿東西攻擊對方。「佢哋仲見到個黑影蠕動，於是她們數三聲後開燈，點知一開燈個黑影靜止咗，然後整個房屋咩都無。」Kenny表示由於呢次係佢與「靈異」的最近距離，所以就算發生多年，至今仍然記憶猶新。

《古宅心慌慌》由Twins以及Boy'z主演，故事講述醫學家丁濟懷將遺產分比8位唔同老婆所生嘅仔女，眾人因而在古宅中聚首。（影片截圖）

不過Kenny入行多年，恐怖嘢又點只一單，他表示多年前到橫店拍《古宅心慌慌》。「當時橫店都介未開發得好好，不過其實最恐怖係方中信，佢除咗……佢一出聲就係要嚇你，有一次我瞓醒好似被好多嘢咬，覺得好痕，我喺片場時同佢講，你知唔知佢答我咩『你應該俾鬼舐』，你話佢係未最恐怖？」

方中信在戲中都係好恐怖。（影片截圖）

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