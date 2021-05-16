專訪︱MIRROR演唱會造型師難忘日日改褲頭：佢哋腰圍每日瘦一吋

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-16 09:00

MIRROR一連六場的演唱會在歡呼聲中圓滿結束，12子勁歌熱舞的演出贏得觀眾的掌聲以及好評，「鏡粉」更表示患上嚴重的演唱會後遺症，在社交平台不斷重溫靚相和精彩片段。演唱會的成功除了靠主角MIRROR落力的演出外，亦包含了很多幕後功臣的心血，才得以令整件事以完美方式呈現在觀眾眼前。演唱會造型師Constance Lee接受《香港01》訪問時大談籌備以至On Show時發生的難忘事，更笑言每天都要為12位成員改褲：「佢哋每一個由朝跳到晚好努力，腰圍差唔多每日瘦一吋，所以每日都要改褲。」

MIRROR一連六場的演唱會在歡呼聲中圓滿結束，12子勁歌熱舞的演出贏得觀眾的掌聲以及好評。（梁碧玲）

籌備時間緊迫兩星期準備80套衫 「係超級大挑戰」

由清楚整個演唱會流程直到開騷日，Constance只有兩星期的籌備時間，對她來說絕對是一大挑戰：「由清楚晒成件事到開始做得兩星期時間，總共80幾套衫，兩星期要完成一個演唱會係好大挑戰。之前最趕係一個月，但係係做一個人嘅演唱會，而家兩星期做12個人嘅演唱會，超級大挑戰。有幾Part嘅衫係完全轉晒，我要喺一、兩日之內搵12套衫，呢啲都好難忘。」

由清楚整個演唱會流程直到開騷日，Constance只有兩星期的籌備時間，對她來說絕對是一大挑戰。（受訪者提供）

每日為12子改褲頭 姜濤落力演出令西裝褸頻頻爆開

重提演唱會的趣事，Constance說MIRROR落力的排練以及演出令他們變瘦，因而每天都要為他們改褲頭：「每一個人都好努力，由朝跳到晚又好攰。佢哋個腰圍差唔多每日瘦一吋，每日都要改褲。全部都瘦晒，你會見到12個完咗演唱會個個塊面都凹晒。」

姜濤的Solo部份跳唱了三首歌曲，出盡力的演出令西裝褸頻頻爆開。Constance笑言需每天修補衣服，去到尾場更整件破掉：「阿姜（姜濤）Solo Part唱《蓮》、《精舞門》同《Master Class》，佢隻舞太犀利同每日都用200%嘅力去表演畀觀眾睇，佢件西裝褸差唔多每一場都爆一次。每一場都幫佢補一次，去到最尾件衫係爛晒。」

姜濤的Solo部份跳唱了三首歌曲，出盡力的演出令西裝褸頻頻爆開。（梁碧玲攝）

Constance愛Anson Lo紅色露腰西裝 Stanley着裙呈另一種男人味

問到Constance的演唱會最愛，她說有數個表演項目的服裝都特別喜歡，當中包括開場的戰士造型以及Anson Lo的紅色露腰西裝：「有幾Part都鍾意，Part 1我好鍾意。搵咗Designer朋友一齊做，好似戰士喺戰場出嚟咁、未來戰士嘅感覺。做開場係好震撼同埋好適合，加埋首歌《WARRIOR》。我都好鍾意Anson Lo Solo紅色露腰西裝，係好難Handle不過佢身形好好Handle到。佢嘅辣舞再襯埋成套衫，個Sexiness好到位。」

她續指Tiger、Frankie、Stanley及Jeremy Solo部份的衣服能將四位不同的性感與魅力完美發揮，Stanley着裙演唱《裙下之臣》亦可呈現另一種男性魅力：「Stanley着裙，有時Man唔一定係着褲，着裙都可以令一個男人好Man，係另一種嘅男人味同性感。Tiger就長頭髮，有少少Michael Jackson感覺，我就搵咗件咁嘅感覺嘅褸畀佢，配合佢嘅身形、舞步，性格，着得好靚。Jeremy唱《Monster》係好有驚喜，加上一啲中性化嘅舞步。佢套衫係整嘅，所有閃石、蘇蘇都係整上去，擺咗好多心機。」

問到Constance的演唱會最愛，她說有數個表演項目的服裝都特別喜歡，當中包括開場的戰士造型以及Anson Lo的紅色露腰西裝。（葉志明攝）

姜濤、Ian，Anson Lo對服裝有要求 Stanley要求爆衫

在整個籌備過程中，Constance說姜濤、Ian和Anson Lo對自己的服飾有要求亦會給予意見，更大讚Ian有時裝觸覺：「阿姜對於某種顏色、Cutting會安全感大啲。Ian對衣服上比較有Sense，佢身形好靚着好多衫都好睇。佢對衫會有要求，覺得要呢隻顏色去襯首歌，我會尊重同配合去呈現佢想表達嘅效果。仲有Anson Lo比較高佻，啲衫Fit身就好睇啲，佢有Sense自己着咩好睇。佢哋3個會比較清楚自己服裝應該有咩，可以畀到意見着啲咩。」

Frankie、Tiger、AK、Lokman，Alton半裸騷肌成演員會高潮，Constance說Anson Lo以及Stanley亦有要求在服裝上可以露多一點：「Frankie、Tiger、AK、Lokman同Alton除衫嗰Part係規定咁露，佢哋操到咁Fit都想畀大家睇。Anson Lo好想騷腰，條褲想低啲見到人魚線，成件事再Sexy啲。同埋Stanley都要求有一Part係爆衫、開鈕，所以《Lady Killa》嗰Part做畀佢。」

點撃重溫MIRROR演唱會各個造型：