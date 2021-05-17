蔡嘉欣養茶杯貴婦被指「買狗扮朋友送」　慘遭網友圍攻惹罵名

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-17 01:30

現年27歲的無綫（TVB）小花蔡嘉欣（Kayan）早前於IG大曬40萬現金，又經常曬名牌手袋及名牌車，惹來「拜金」之名。而Kayan近日再捲入負面新聞，她去年11月養了一隻名叫「Monchi」的Teacup Poodle（茶杯貴婦），並強調是從朋友手中所得，「養佢都係緣分，因為有個朋友隻狗狗生咗BB，我就話好，我想養狗好耐。」

蔡嘉欣被指買狗扮朋友送。（IG/@kayan_c）

惟有網友指控她「買狗扮朋友送」，「買狗就買狗啦，扮晒嘢咩朋友隻狗生咗BB問你要唔要。」、「心機女驚俾人拆穿講大話」；更有人向其他傳媒爆料指，「隻啡色係佢，灰黑色係佢家姐，都係喺網店買，網友踢爆咗，佢講大話話隻狗係朋友畀，其實係買。」

有網民指留言鬧爆Kayan講大話。（網絡截圖）

雖然慘遭網友圍攻，然而Kayan只選擇性回覆讚Monchi的網民。有指Kayan口中的「朋友」實際上是一個專門售賣poodle的網上商店。而店主「奶爸」曾於去年11月上載與Kayan和mochi的合照，發文稱：「Thanks for coming. @ kayan.c」。

店主「奶爸」曾於去年11月上載與Kayan和mochi的合照。（IG@poodle_joe）

點擊看Kayan寵物狗相：

+ 2 + 2 + 2

再睇Kayan靚相：