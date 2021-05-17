法網伊人｜資深配角林影紅演出搶鏡　轉型做山系KOL變攝菇達人

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-17 23:25

2002年TVB劇集《法網伊人》現正於翡翠台深宵時段重播而再度受到關注，除了主演李克勤、郭可盈、謝天華和吳綺莉的演出之外，觀眾對昔日「熟悉的陌生人」非常關注。而最近劇情圍繞著阿沈（郭可盈飾）與前夫爭兒子撫養權的故事，當中最搶鏡的就是官師關鍵人物—Polly（林影紅飾）。

雖然林影紅在TVB經常飾演閒角，甚至只是過鏡，連對白都沒有，多以「護士」、「妹仔」、古裝中的「丫鬟」為主，然而林影紅的形象非常深入觀眾心中，即使叫不出她的名稱，亦一定能說出她是「TVB嗰個」。林影紅繼早年曾轉投香港電視，而近年亦已轉戰KOL界，化身山系攝影師。

林影紅可以話係第一代山系女神。（IG@jel_lam）

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約於5年前，開設了個一個名為「山 · 影 · 紅」的Facebook專頁，經常在社交網站分享自己的行山經歷以及香港行山徑的珍貴景觀，而且頗受觀迎，現時已經吸引超過1.3萬粉絲。林影紅除了分享自己的行山經歷之外，亦以大量微距相片加以講解，近日更專注影介紹香港山區的珍稀菇類，連近日大受港人歡迎的「夜光菇」都是她的收藏品之一，揭開香港山系最貼地的一面！

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同場加映：法網伊人︱李克勤郭可盈憑劇奪兩大獎 律政劇是TVB頒獎禮常客？

究竟歷年來的TVB律政劇中哪套奪最多獎項？點擊下圖逐一觀看：