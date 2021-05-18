法網伊人｜郭可盈喊戲大騷視后級演技　可惜係陪跑紀錄保持者？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-18 23:00

近日於無綫翡翠台深宵時段重播的TVB劇集《法網伊人》（2002）逐漸進入尾聲，而由最初貫穿至尾段的主要戲碼—阿沈（郭可盈飾）尋子的故事亦終於得到圓滿的結局，憑著慈母愛子之情，在法庭上留下的一滴眼淚打動法官，成功從前夫身上爭取到愛子QQ的撫養權，這段賺人熱淚的獨白，表現出阿沈內心對撫養權的渴望、同時又要在法庭上保持克制，展現到作為律師的專業，絕對是演技超班的水準之作。

重溫郭可盈這一段賺人熱淚的獨白：

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雖然《法網伊人》為郭可盈帶來TVB台慶頒獎禮的首個獎項—「本年度我最喜愛的電視角色」，但在視后寶座卻由《絕世好爸》的陳慧珊奪得，郭可盈只能在5強止步。其實郭可盈前後共提名過13次視后，當中有六次晉最後五強（1997年為最後七強），但她卻全數落空，是有史以來陪跑次數最多的花旦。

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事隔19年再重溫《法網伊人》，網民都為郭可盈大嘆可惜，更直呼TVB欠郭可盈一個視后。另一方面又希望郭可盈可以再度復出拍劇。然而，自從郭可盈在2004年與林文龍結婚後專心在家中相夫教女，曾經在2008年重返無綫電視，接拍40集重頭劇《富貴門》，同時亦是她最後一部劇集作品。近年曾經有傳媒問過她有否興趣復出拍劇，可惜她當時亦表示希望有更加多時間陪在女兒身邊，暫時沒有復出的打算。

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