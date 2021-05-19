陳凱詠新歌MV由緋聞男友陳健朗執導　吊威也倒立呼吸困難兼頸痛

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-19 23:15

陳凱詠（Jace）年初有報道指她捲入三角戀風波，先被指與導演陳健朗發展地下情之後分手，再被好友顧定軒力追，後來Jace接受傳媒訪問時就否認此事，並強調他們三位只是認識很久的朋友。Jace日前推出新碟《Processing》，而新歌《I Wish》就找來緋聞男友陳健朗執導。她直言付出了120分努力，在14天內學識踩滾軸溜冰，更首度挑戰「吊威也」，為拍MV將體力推到極限。

陳凱詠（Jace）最近捲入三角戀風波，先被指與導演陳健朗發展地下情之後分手，再被好友顧定軒力追。（IG/ @jacechw）

三大體力位！踩滾軸溜冰、吊威也、跳舞

Jace為了《I Wish》MV拍攝，前期做了不少準備功夫：「今次有少少搞個大頭佛俾自己，因為決定呢個MV要踩roller嘅時候，發現距離拍攝得番兩星期，於是即刻買鞋同練習，兩星期內練咗10次，好彩最後都勉強夠用！」新歌表達出能夠輕鬆自在做自己就是最好，事關每天都有不同的壓力逼迫着我們追進度，如果能夠放開一切，無拘無束地做自己喜歡的事，相信大家都很嚮往。Jace想藉《I Wish》給樂迷一個大解放、開party的感覺，所以當初跟MV導演陳健朗商討時，決定用踩roller呈現。雖然練習時間倉卒，但Jace愛上了這個運動，之後會繼續享受踩roller的樂趣。

MV故事講述身為打工一族的Jace，面對不少壓力並想逃離現況，因此MV去到中段的時候，鏡頭一轉便去到另一個完全不同的場景。Jace踩滾軸溜冰、又有其他朋友一起踩滑板，穿上背心熱褲的Jace非常搶眼，在色彩繽紛的環境中自由地做自己，開懷地食波棒糖、跳舞。Jace坦言：「平時練習踩roller會喺滾軸溜冰場，但拍MV時要去到馬路同爛地，地下凹凸不平，有幾次我都企唔穩跌倒！踩roller同時又要顧及跳舞動作，所以係非常大挑戰。」

Jace日前推出新碟《Processing》，而新歌《I Wish》就找來緋聞男友陳健朗執導。（IG/ @jacechw）

首嘗吊威也 呼吸困難

除了踩滾軸溜冰和熱舞外，Jace在這次MV中嘗試了吊威也。其中一幕要表達她工作疲勞的狀態，Jace頭向下倒吊半空，如是者做了10次，因全身被鋼索勒緊而且呈倒立姿勢，她開始感到呼吸困難而且頸痛：「起初以為吊威也應該唔太難，但原來好考平衡，呢個係一次難得嘅經驗。」