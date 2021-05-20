老友記︱25周年特別篇公開正式預告　還原經典場面回憶返晒嚟！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-20 13:15

美國處境喜劇《老友記》（Friends）一直都是劇迷心目中的經典，而25周年特別篇《Friends: The Reunion》即將於下星期27日在HBO Max上架。繼早前公布了超強客串陣容後，於香港時間今日凌晨推出正式預告，大批劇迷都興奮表示回憶返晒嚟！

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在正式預告中，6位主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry和David Schwimmer在玩問答遊戲，還原當年男女分隊的經典大戰。其後就是眾人走進拍攝場地的畫面，6人聚首一堂談起當年的拍攝趣事，包括Joey和Chandler坐在按摩椅的情節及Phoebe看到Rachel與Ross親吻時尖叫。

點擊下圖觀看串星完整陣容：

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另外，眾主角登上雜誌封面及受訪時，粉絲發現Matthew Perry口齒不清，更一度睡着，狀態非常不佳。不少粉絲在網上留言表示Matthew一直都有很多健康問題，並勸大家記住他所飾演的Chandler為大家帶來很多歡樂時刻。