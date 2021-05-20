妮歌潔曼新劇飾演邪教教主？《Nine Perfect Strangers》陣容強勁

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-20 17:30

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）近年轉戰美劇圈，主演過的劇集《小謊言》（Big Little Lies）及《還原人生》（The Undoing）都獲得非常好的評價。今次妮歌潔曼就跟Hulu合作拍攝迷你劇《Nine Perfect Strangers》（中文暫譯：九個完美陌生人），飾演藏著暗黑秘密的疑似邪教教主。

《Nine Perfect Strangers》即將在8月18日上架。（電視畫面）

劇集改編自《美麗心計》作者Liane Moriarty另一小說，主要講述九位陌生人因不同原因來到偏僻的療養中心Tranquillum House，希望能夠治癒心靈創傷。飾演負責人Masha的妮歌潔曼致力幫助每位入住的客人，讓他們真誠地面對自己，但同時擁有黑暗過往的她亦有大量難題需要去面對。

在預告中看到Masha這個角色似乎帶點邪教教主的感覺，除了有大量恐怖懸疑的氛圍，還見到客人「自掘墳墓」的心寒畫面。另外，劇中還有平時演開搞笑角色的Melissa McCarthy及型男Luke Evans。《Nine Perfect Strangers》即將於8月18日在Hulu上架，而購入在美國與中國以外地區全球版權的Amazon Prime Video上線日期還未公佈。