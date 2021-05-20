李一桐拍抗疫劇為演技差平反　喊戲有三個層次仲要流鼻水

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-20 21:00

內地女星李一桐，憑新《射鵰英雄傳》的最美黃蓉一角，讓本地觀眾熟悉，之後連續拍攝了多齣劇集，包括《愛我就別想太多》及《驪歌行》，雖然收視不似預期，但其實李一桐演技十分出色，近日她主演的抗疫劇《一家人》播出，劇中她的喊戲被譽為繼佘詩曼，另一部教科書，成為劇集的一大亮點。

李一桐拍抗疫劇，放棄了美女形象。（影片截圖）

《一家人》其實是抗疫劇《理想照耀中國》的其中一個單元，故事來自內地真人真事，由李一桐飾演女主角護士杜富佳，而兄長杜富國是一名掃雷軍人，因被炸斷雙手而退役，杜富佳在面對哥哥困境下，仍然寫請戰書要求到武漢赴援，每天面對生生死死，飽受壓力，而在劇中李一桐先後有三場喊戲，亦表現出三種不同喊法，被譽為喊戲教科書，演技媲美佘詩曼。

李一桐喊戲媲美教科書佘詩曼。（影片截圖）

下圖有李一桐教科書式喊戲：

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在劇中李一桐的喊戲有不同層次，第一場喊戲是見到兄長杜富國受傷後光禿禿的手腕，感到傷心難過。重頭戲是李一桐在疫區醫院，努力搶救病人失敗，致電兄長後爆喊，淚水在眼眶滾動，最後慢慢流下，而本來戴著口罩的她，情緒激動下口罩被扯開，清楚見到流出一條長長鼻水，畫面震撼。最後一場喊戲則是得到兄長鼓勵後，喜極而泣，李一桐憑出色喊戲而為自己演技平反，百分百是好戲之人。