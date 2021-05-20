《擊戰》正過《ERROR自肥企画》？　5年來最被低估的ViuTV真人騷

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-20 22:00

由李健宏（KB、Kevin Boy）、江𤒹生（Anson Kong）、余逸思主持的ViuTV真人騷《擊戰》今個星期五（21/5）播出最後一集，四強吳卓曦（Hei Hei）、陳嘉惠（Ande）、許樂媛（Karen）和梁俊文（Underdog）中將會甄選出分數最高的兩位，進入一對一環節分出高下。雖然節目非常緊張刺激、扣人心弦，但風頭卻被同台另一套節目，由ERROR成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、吳保錡和阿Dee（何啟華）主持的《ERROR自肥企画》蓋過，而其實《擊戰》亦有不少地方比《ERROR自肥企画》更加出色。

KB、Anson Kong和余逸思主持的ViuTV真人騷《擊戰》於明天（21/5）播出最後一集。

《ERROR自肥企画》靠幕後團隊天馬行空的構思、ERROR四子的個人魅力贏得不少網民討論，雖然支持者眾，卻有不少反對聲音，當中最猛烈的絕對是「娛樂教母」查小欣批評節目以至ViuTV低俗、欠缺社會責任的言論，但其實節目中亦有正面信息，例如講中華白海豚，以及呼籲大家要堅持夢相。相反，《擊戰》卻是清一色正評，觀眾大多都讚節目能夠對鼓手專業一面呈現於人前，不但帶來娛樂，更學習到相關音樂知識。《擊戰》不是一般的電視節目，而是少數以純樂器演奏作比較主題的比賽節目，亦是香港首個女子打鼓真人騷，開創香港電視史先河，意義重大。

查小欣指《ERROR自肥企画》意識不良 193：起碼我哋節目冇腰斬過

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另外，《擊戰》比起其他類似的節目更加Pro，之前ViuTV所拍攝的真人騷，不是以素人為主力，例如《胖伴》、《慳D啦 Honey》，便是一眾藝人挑戰不熟悉的範疇，例如《G-1格鬥會》、《學神出沒注意》，而《擊戰》一出手便是以專業作招徠，三大導師──ONE PROMISE鼓手馮卓然（Anton）、張嘉豪（波子）和黃偉勳（阿勳）固然在行內地步舉足輕重，十位參賽者亦是專業鼓手，單講最後四強，身經百戰的Hei Hei不但是樂隊雞蛋蒸肉餅的創團鼓手，更教過天后鄭秀文打鼓，而她的對手亦非常犀利，Ande、Karen和Underdog都是八級高手，表演質素不止有保證咁簡單，更是賞心悅目，所以《擊戰》絕對是ViuTV的高質遺珠。

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