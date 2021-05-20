伙記辦大事｜黎振燁被「雪」多時不見影　劇集存貨剩低邊兩套？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-20 21:05

無綫劇集《伙記辦大事》今星期播至結局周，主角們口中的Final Boss「聶先生」亦已出場，劇情轉入「大直路」掀起高潮！雖然全程戴住口罩，但其實劇中的「聶先生」就正是被「雪藏」多時的黎振燁。

黎振燁於劇中飾演「聶先生」，戲份算重。（《伙記辦大事》截圖）

黎振燁早於2009年就入讀了TVB第23期藝員訓練班，成為基本藝人合約藝員，不過初入行的他就未被重用，做了三年「跑龍套」就離開了TVB。2016年藉由參選《香港先生選舉》並奪得冠軍後，就重返TVB，多年發展浮浮沉沉，拍過《愛·回家之開心速遞》、《再創世紀》和《是咁的，法官閣下》等劇集，其中《再創世紀》的「鄧大志」亦算是較多人記得的角色。今次在2019年開拍的《伙記辦大事》中飾演的「聶先生」，亦是他近年來戲份最重的角色，也算是TVB力捧的「住家好男人」。

未出事前，黎振燁形象十分正面。（資料圖片）

但相信，最為觀眾所熟悉的，還是因為「黎振燁朱智賢山頂食蛋糕事件」。去年4月27日，黎振燁與朱智賢被傳媒拍得兩人於屯門半山一處僻靜位置食心形蛋糕，隨後黎振燁就即時驚車送朱智賢回到屯門中心，再衝紅燈駛往將軍澳電視城。報道出街時隨即在網上掀起討論，更有不少人直指黎振燁背住懷孕的妻子「偷食」。翌日黎振燁就和太太於居所下接受傳媒訪問時就承認跟有婚外情，而黎振燁妻子亦表示會原諒丈夫，為事件「滅火」。其後朱智賢仔與當時的男友謝東閔一起出席記者會，哭訴承認犯錯。

港男冠軍黎振燁（Jackson）自從被爆出與上位小花朱智賢各自背叛另一半兩度在車廂「偷食」後，形象直插谷底！（葉志明攝）

自此黎振燁的形象一落千丈，更被TVB「雪藏」，上年播出，他有份參演的有《機場特警》以及《愛美麗狂想曲》，今年亦只有《伙記辦大事》一劇，而存貨亦只剩下《食腦喪B》和《唐人街》兩套，但播出日期就尚未公布。

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