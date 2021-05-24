34歲李昇基被爆與28歲李多寅拍拖一年　公司：6個月前開始有好感

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-24 13:17

今年34歲的韓國男演員李昇基，今天（24日）被韓國傳媒爆出與28歲女演員李多寅（李多仁）拍拖一年。有指二人通過打高爾夫球認識，暫時女方公司回應正在確認中。

又有「國民兒子」之稱的李昇基自於2015年少女時代允兒分手後，一直未有新戀情。今天李昇基久違6年被爆與李多寅拍拖一年，根據韓國傳媒報道，兩人通過打高爾夫球的同共興趣而走近，並自然地發展成戀人。相關人士亦透露，李昇基最近拍攝韓劇《Mouse》的空檔時間，都會與女友見面。

李昇基被爆與李多寅拍拖一年。（網上圖片）

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1992年生的李多寅2014年出道，拍過《花郎》、《請輸入檢索詞WWW》和《Alice》等韓劇，主要擔任配角及第二女主角。李多寅出自演員世家，媽媽是於《大長今》中飾演「崔尚宮」的甄美里外，胞姐則是演員李侑菲。對於戀情被爆出，暫時女方公司回應表示「確認中」。

李多寅所屬公司稍後表示，向女方確認後，證實5至6個月前開始對李昇基有好感，雙方正在小心翼翼地瞭解對方中，希望大家能給予關心及支持。

有指二人通過高爾夫球而走近。（IG/@ xx__dain）

李多寅與媽媽演「崔尚宮」甄美里不時一同出席活動。（stardaily）

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