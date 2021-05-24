掃街達人｜文青女神許綽婷棄J2轉投ViuTV　花名叫AV原因好特別！

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-24 23:00

《掃街達人》今晚首播，金剛及許綽婷 (AV) 將會擔任主持，走遍全台灣大街小巷，吃盡台灣各種必吃的特色美食。節目第一集率先為觀眾介紹主持金剛與其台灣女友小嫻開設的攤檔。二人於台南墾丁大街擺攤賣自家製蒜香辣雞翼，惹來長長的人龍，相當受歡迎。雖然客人絡繹不絕，但二人分工合作，金剛密密為客人打包，小嫻則負責收錢，默契十足，金剛更甜蜜表示攤檔是跟女友的「愛情結晶品」。

主持金剛與台灣女友小嫻擺攤賣雞翼。

忙完擺攤後，金剛帶AV去了一間他在墾丁滑水後必去的餐廳，品嚐咖喱豬扒飯及牛扒蓋飯。金剛除了大讚老闆娘烹調的食物美味外，又透露餐廳對他而言充滿著愛的回憶，因為這裏是他與小嫻初次相識的地方。

曾主持不少無綫J2台節目如《背包女行》、《台灣甜蜜密》的居台港女許綽婷（AV），雖然在TVB發展機會，但她決定過檔ViuTV，上年已在節目《當遊客不存在》亮相，一樣是台灣節目。在香港土生土長的許綽婷，早年因為熱愛台灣慢生活，於是去到台中亞洲大學（Asia University, Taiwan）修讀外文系，並同時開設Youtube頻道，記錄自己在當地的生活，亦因而成為J2主持人之一。現年24歲的許綽婷，由於英文名是Avenna，於是她索性以AV來稱呼自己。

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