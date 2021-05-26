後生仔傾吓偈｜4.0新血張盈侻係落選港姐　美國演藝名校畢業　

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-26 07:30

後生仔4.0登場(張盈侻、陳煦凝、馮子亮)，但張盈侻(Joyce)連鏡頭都未識望，似乎有待改進。（(影片截圖)

曾有傳會被腰斬嘅《#後生仔傾吓偈》，自從無綫高層曾志偉做完節目嘉賓後，似乎得以回復平靜。而後生仔4.0亦喺昨晚一集亮相。之不過，一改過往吸納KOL嘅作風，三位新血中，陳煦凝(Amber)同張盈侻(Joyce )都係去年參選港姐嘅佳麗，而唯一男將馮子亮(Liam)則剛完成第30期藝員訓練班，但或者係太緊張關係，所以喺節目中話自己係「第13期訓練班同學」。

網絡世界嘅張盈侻。(joyce0yingyue＠IG圖片)

同現實中嘅佢似乎有少少差距。(影片截圖)

以「曾大鬧錄影廠」形容自己嘅張盈侻，似乎仲係適應面對鏡頭，節目中甚少發言，直到最後被點名唱歌才有機會開口。之不過，23歲嘅張盈侻其實背景大有來頭，畢業於美國音樂戲劇學院The American Musical And Dramatic Academy（AMDA）嘅佢，校友包括「蟻俠」保羅‧活特（Paul Rudd）、安妮‧夏菲維（Anne Hathaway）、謝茜嘉‧謝西婷（Jessica Chastain），難怪外表雖然一般，但仍獲無綫吸納，似乎就係睇中佢係學院派出身。

Amber而家係無綫親生女。（影片截圖）

至於25歲嘅陳煦凝(Amber)，參選時報稱是一名理財策劃顧問，但其實已活躍於動漫圈多年，IG有唔少動漫角色（Cosplay）照片，而她為了參選港姐，用半年時間減肥。參選期間，無論係整容疑雲抑或35萬愛彼Royal Oak手錶都令佢成為焦點。落選後加入無綫嘅佢，將一把長髮剪短後並染黑，似乎有意「從良」，在《愛‧回家之開心速遞》以純情可愛Look登場，此外，她亦獲安排與同屆港姐亞軍陳楨怡齊加入兒童節目《Think Big 天地》當主持。

參選時被出土嘅舊照。(IG圖片)