視點31︱與朱庭萱討論直播突變錄播　盧覓雪：港台欠我同員工公道

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-25 20:21

自ViuTV節目《ERROR自肥企画》於月中播出後，將兩台電視大戰和本地追星熱潮的討論度推向高峰。就此，港台電視部公共事務組製作的《視點31》，今日（25/5）邀請資深傳媒人兼電台節目主持盧覓雪（Michelle）以及曾經在網上笑指MIRROR「呢啲樣旺角大把」的朱庭萱（玻璃朱）同場討論，主題為「娛樂為甚麼？」讓二人就本港電視台以「造星」名義發掘新人和綜藝節目製作策略及宗旨發表意見。節目原定直播出街，惟製作團隊周一（24/5）臨時收到管理層通知，指辯論會改為錄播，並僅於今晚播出的《視點31》裏播出7分鐘剪輯版，盧覓雪完成錄影後，於電視大廈外接受訪問時坦言，對於港台今次的處理手法有點不滿。「尋晚先至通知（直播）呢件事唔得，對我同埋對港台員工嚟講，都有欠一個公道。」 撰文：游大東

盧覓雪與朱庭萱今午現身港台，為《視點31》錄影討論環節。（游大東攝）

完成《視點31》錄影後，盧覓雪與朱庭萱於大約下午四時許步出廣播道電視大廈，對於節目的討論，雙方都認為彼此在理性基礎下討論，並不如外界想像般會出現「二人在錄影廠內互扯頭髮」的畫面，「頭先嘅（討論）內容，係圍繞而家多咗人談論電視節目，好似有個Trend（潮流）出咗嚟，其實都係MIRROR同ERROR效應啫，因為有一班人好鍾意追捧呢班𡃁仔，就係咁啫，我覺得同TVB根本完全冇關係。」

不過盧覓雪指，錄影去到最後部份，跟朱庭萱的分歧較大，討論亦較激烈，未知道節目播出的7分鐘版本會含其中。「其實如果理性討論，有啲嘢大家都有個共識嘅，爭拗都係喺某一啲位上面。當然Bonnie嘅角度係，佢想講佢啲藝人朋友因為（政治）黃藍嘅問題喺網絡有好多欺凌，但呢一點，我同佢就有一個比較大嘅分歧，嗰度（討論）相對會比較激烈啲，而嗰一段其實喺個尾嗰度（出現），頭個7分鐘係未問到呢個部份。」

盧覓雪與朱庭萱今午在港台電視大廈接受訪問。（游大東攝）

其實《視點31》原本安排盧覓雪和朱庭萱於今午三時半開始討論，並透過節目的facebook專頁直播出街，旨在引起更多網民留意和參與，不過及至晚上7時半，盧覓雪收到節目團隊通知，指管理層臨時要求將討論環節改為錄播，她對此頗為不滿。「佢哋通知我，話今日冇得做Live，會改為播7分鐘（剪輯版），喺嗰個Moment其實我可以拒絕出席，因為你約我嘅時候係做Live，我對做Live有興趣，首先佢哋呢啲節目已經要事先上報，攞批文，話我哋要做呢個題目，有啲咩嘉賓，會傾啲乜，即係點會去到尋晚先至通知我哋呢件事唔得呢？對我同埋港台員工都有欠公道，喺呢個港台需要更多支持嘅時候，我更加要支持，所以喺咁多無理嘅情況下，我都決定繼續出席。」至於朱庭萱昨日也在自己的facebook專頁表示，對突如其來的新安排感到不滿：「唔做live會唔會又俾人剪頭剪尾。大家睇唔到最公平嘅一面...」。

觀眾何時才可以看到足本版討論？據了解，《視點31》團隊將會按既有程序，先讓管理層審視足本版的錄製內容，獲批准後就會隨即在節目官方YouTube頻道及facebook專頁上架，整個程序大約需時兩天左右。

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