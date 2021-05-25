蔡思貝同時拍《廉政狙擊》《廉政行動》：角色人物有少少混淆！

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-25 22:30

黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信、胡定欣，蔡思貝等演員今日（25/5）齊集中環出席邵氏網劇《廉政狙擊》開鏡拜神儀式。劇中飾演ICAC調查員的思貝接受《香港01》訪問時就詳細講解角色：「我嘅出現係激Bosco，激佢同時係啟發佢一啲嘢。我同佢都有啲唔好經歷，我係睇化咗而佢係未放得開，所以我嘅出現係會令佢慢慢睇得開，係跳脫啲嘅ICAC調查員，為咗緩和成Team嘅氣氛。」

思貝最近亦為無綫（TVB ）劇集《廉政行動2022》開工，雖然兩部劇的題材又或是角色都非常相似，不過她的造型卻有很大的分別：「兩邊一齊進行係更加大嘅挑戰，要用心啲令兩個角色更加唔同。造型上都有少少設計，呢邊係齊蔭都比較少見。嗰邊嘅Setting就比較男仔頭、Wet Look，會紳士啲嘅感覺，呢邊就古靈精怪少少。」

同時開拍兩部題材相近的劇集，思貝坦言有少許混淆：「未試過一次過開兩部劇疊住，今次係第一次，都要重新拿捏。一路睇緊兩個劇本，自己有時都會混淆咗啲角色，角色人物同Case都有少少混淆，要用更加多方法去分辨兩邊，不過開順咗就Ok，而家開頭會有少少難捉摸。」

蔡思貝在劇中飾演ICAC調查員。（陳順禎攝）

思貝最近亦為無綫（TVB ）劇集《廉政行動2022》開工，雖然兩部劇的題材又或是角色都非常相似，不過她的造型卻有很大的分別。（陳順禎攝）