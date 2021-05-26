熊熊卓毓彤身材好竟是病？自爆「乳腺比正常人大4倍」萌縮胸念頭

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 22:30

台灣女星熊熊（卓毓彤）身材火辣，性格直爽率性，是不少網友心目中的女神，不過過去她卻曾為身材煩惱過，一度考慮要進行縮胸手術。

熊熊中學時為了長高，攝取大量牛奶和芝士，結果在兩個月內從A罩杯長到C罩杯，反而是身高沒什麼變化，到了20歲更是激增到要穿65H的內衣，當時的她很困擾，會刻意駝背或穿寬鬆的衣服遮掩，出道後，熊熊也曾因為身材被其他女星排斥。

👇👇👇點圖放大看更多熊熊卓毓彤IG性感美照👇👇👇

+ 45 + 45 + 45

事實上，熊熊曾為了過於豐滿的上圍就醫，檢查後才發現自己的乳腺比一般人大4倍，為此他她諮詢過縮胸手術，最後因為太貴而打住，不過如今身材已成為她的優勢，很多觀眾都因此留下深刻印象。

前段時間熊熊也不藏私分享胸部保養及瘦身方法，包括照三餐運動，每次至少15分鐘，勤做健胸運動，以熱瑜珈或泡澡促進代謝，以美胸霜按摩，以及多喝水少熬夜。

飲食方面，早餐熊熊會吃無糖乳酪或香蕉，午餐選吃無油少鹽的青菜、肉，晚餐吃兩顆蛋白或無糖乳酪，盡量不吃澱粉不喝湯，以及為了瘦小腹而戒掉冰品。

同場加映：台灣女星居家抗疫 穿性感泳裝當業配繼續吸金（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17 + 17 + 17

延伸閱讀：

主播張雅琴臉書遭詐騙集團盜用 怒報警「好膽嘜走」

薔薔「16歲校花」模樣曝光！ 清純甜笑100%從小美到大

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】