梁芷珮因出身TVB被網民聲討　出千字文：不要抹煞我嘅工作機會

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-05-26 17:15

憑J2旅遊節目《潮什麼》系列走紅的梁芷珮（Christy）近年接廣告接到無停手，她更多次坦言收入不但未受疫情影響，反而比以前更高！對於近年有不少藝人因來自TVB而被抹煞工作機會，她日前在IG有感而發，更叫大家高抬貴手！

Christy近年成為廣告寵兒！（IG/@imchristyleung）

Christy首次感受大家的喜愛，她稱：「一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友。」性格似足鬼妹仔的Christy更稱自己不是來自有錢家庭：「我哋乜嘢工都做過，我做過娛樂記者，空姐，上樓時裝店嘅sales,reception…我老公bartender都做過，之後教golf先開始有穩定啲嘅收入、為咗小朋友可以輕鬆環境讀書，我地用咗一大半嘅糧供佢讀國際學校，生咗二仔後，我哋嘅收入根本唔夠供兩個小朋友讀國際，所以先讀homeschool，好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友。」

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她講道自己每個工作都是有血有汗，所以希望大家高抬貴手：「唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽。」