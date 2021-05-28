逆天奇案‧專訪｜趙璧渝歷6年閒角期　靠自嘲覓安慰：我唔太醜啫？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-28 18:00

《白色強人》那位醫生、《法證先鋒IV》危站天台的「忽得妹」，如今是《逆天奇案》的妹頭，入行8年的趙璧渝（Osanna）終於有一個較有記憶點的角色，專訪那天，趙璧渝苦笑地形容過去的演藝生涯：「證明自己未夠努力囉！」 Credit：化妝、髮型：KoKo Lau／服飾：Kana Boutique、Mori Jewellery

趙璧渝，自認是一位「幾面善」的TVB藝人，由陌生至面善，由《白色強人》中的醫生開始：「嗰個角色冇乜搞笑或者閒談嘅戲，我都估唔到有人會認得出，但講到角色名甚至係自己個名，我都唔奢望，因為真係太多人喇！」（陳順禎攝）

2012年，Osanna考入TVB「第26期藝員訓練班」，同班同學包括何廣沛、袁鎮業、利穎怡、李旻芳、黃耀英、陳潔玲以及林泳淘等。開學第一天，每位學員都要為自己5年後、10年後的目標，Osanna當時曾寄望：「我希望喺十年內可以做一個好全能嘅藝人。」

為了實踐理想、達成目標，Osanna在訓練班時已經非常積極，亦份外認真，然而「成效」卻適得其反，更因此令自己被討厭、甚至稱得上被排擠：「當年訓練班嘅時期，我個人真係好認真、好嚴肅，我啲同學記到而家！我哋嗰時係上堂，因為佢哋喺度玩，我就同佢哋講：『你哋可唔可以認真啲呀？我哋上緊堂㗎！』可能好乞人憎㗎嗰時，佢哋覺得我唔玩得，唔可以同我玩，都唔會同我講笑。咁好老實，我真係好珍惜我入嚟（TVB）嘅機會，我視佢係一份工作，好認真，當時我怕佢哋影響到我表現嘛，所以我嗰時先會咁講！佢哋隔咗十年、八年都仲會拎出嚟講。」

Osanna笑稱自己已經「改過自新」，性格變得開朗，樂於對其它人分享自己的事情，從前的認真與嚴苛，已從別人轉移到自己身上。（陳順禎攝）

2013年，何廣沛參演《女人俱樂部》飾演年輕版吳啟華嶄露頭角、隨後2015年年尾，以男配角的身份參演《律政強人》；2013年，林泳淘主持《情迷越南》開始為人認識，加入《東張西望》後大受觀眾歡迎；2015年，李旻芳加入《東張西望》，其後在《3日2夜》成功奪取觀眾的目光......「有啲比較嘅，係有少少心酸。」Osanna走在電視城的通道上，偶爾會遇到同期的同學，當自己被問到「今日開咩？」類似的問題，Osanna只能緬靦地回答：「我今日做OL囉。」

雖說路人、閒角是每位演員的必經階段，但對Osanna而言，經歷8年仍未有代表作，或多或少都感到慚愧，打開個人履歷表，只能自嘲尋安慰：「我會話畀人聽我累積咗唔同行業嘅工作經驗，有做過侍應啦，保安啦！保安喎，我一世人都冇諗過可以做保安！即係有少少自嘲，內心都有一絲介意嘅，咁但你又冇理由同人講，呢幾年你咩都冇做㗎嘛！咁咪自己Make fun of it，令到自己開心啲。因為呢個係必經嘅階段，會有唔開心，咁我又唔係講唔到對白、我個樣都唔係太醜樣啫？」

今次《逆天奇案》，Osanna在第一集成功以水手服槍戰搶鏡：

眼見同期同學一個又一個爬過自己頭，Osanna只嘆：「證明自己未夠努力囉！」回顧過去8年的演藝生涯，除了《白色強人》之外，最矚目的算是在《法證先鋒IV》危站天台的「忽得妹」，但劇集過後，人氣亦瞬間即逝，與其以「缺機會」為藉口，Osanna更明白自己過去疏忽「個人經營」：「可能我以前有一段好長時間收埋自己，太懶喇，懶在冇認真係去諗，如果我真係咁鍾意呢個職業嘅話，我要點樣去做一啲周邊嘅嘢令到我有更加多人認識。我以前就會覺得，我入咗呢間公司，呢個平台有好多角色，我就有工開，但我發覺係唔Work嘅，所以我而家開始醒悟喇。」

重溫Osanna在《法證先鋒IV》危站天台的「忽得妹」演出：

+ 5 + 5 + 5

正所謂「知恥近乎勇」，現時31歲的Osanna或者已經輸在起跑線，但她為追求理想，決定全方位刷存在感，增加自己的曝光率：「我以前係行過見到人唔會講太多嘢，因為我唔敢呀，但人哋可能會覺得見唔到我係邊個，話唔埋係一個PA嚟，（而家？）會同監製打招呼囉，等佢知道有我呢個人嘅存在，睇吓有冇機會可以搵我做嘢。」

而另一方面，Osanna亦覺得自己疏於經營個人社交網站，所以打算在未來的日子更積極、進取去分享自己：「要提醒自己有幾多日冇出過Post喇喎，尤其如果有劇出之前，就更加要操Fit啲自己，起碼可以宣傳吓自己，希望有一種令人眼前一亮嘅感覺，（怕唔怕畀人話博上位？）唔理喇！我老喇，年紀唔細喇，我又冇做傷害人嘅嘢！」

睇埋Osanna專訪靚相以及「進擊的」IG相：