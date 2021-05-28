美心妹妹楊鎧凝原來好多才藝　變女版足球小將堅守最後防線

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-28 09:00

有「美心妹妹」之稱的楊鎧凝（Celine）已經12歲，雖然她現時以學業為重，但她仍然不時會出席公開活動，甚至登台表演。而Celine小妹妹亦非常活躍於社交網站，除了經常分享生活點滴之外，亦不時與弟弟「佬佬」影相拍片宣傳產品，進軍網紅界！

Celine不時與「佬佬」一齊介紹產品。（IG@celineyeunghongkong）

2013年，Celine因為拍攝美心瑤柱蘿蔔糕廣告做女主角而爆紅，亦因此而獲得「美心妹妹」的稱號，其俘虜觀眾的最主要原因，是她萌爆的可愛臉蛋，靠樣搵食。其後更憑着人氣先後參演了《愛我請留言》、《陪著你走》以及《來自喵喵星的妳》等劇集，又順勢推出《達人小旅行系列 - 高雄墾丁》、《童萌時光》相片集及《快樂巧孩子.楊鎧凝》三本書。

5歲的「美心妹妹」楊鎧凝小妹妹（Celine）好可愛！（網上圖片）

楊鎧凝小妹妹（Celine）參演過《愛我請留言》、《陪著你走》以及《來自喵喵星的妳》，不少人都讚她有演技。（IG圖片）

但隨着年紀增長，美心妹妹亦不斷增值自己，更成功解鎖多項技能，例如鋼琴、唱歌、芭蕾舞等表演類才藝，而最近她又有新興趣，化身冰上女神玩花式溜冰，將藝術與運動集於一身！其實美心妹妹一向有運動細胞，單車、籃球都頗有心得，但最令人意想不到的是美心妹妹竟然熱愛足球，而且還擔任隊中最後的防線—門將！與可愛形象極大反差！

點擊圖輯睇美心妹妹嘅才藝同靚相：

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Celine曾經分享了自己的成長過程：