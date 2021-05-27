前主播郭詠琴轉職保險公司　憶對亡父承諾：為低下階層發聲

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-27 18:45

44歲嘅郭詠琴如今喺AIA做財富管理。（FB圖片)

前新聞主播郭詠琴（Elsa）自從離新聞界後，曾先後任職市區重建局高級社區發展經理、公關公司總監，而近年佢又轉戰到AIA做財富管理。久未公開露面嘅郭詠琴，早前接受電台訪問，提到自己當年入行係因為對亡父嘅承諾。「爸爸咁啱cut咗份保險，所有治療都被迫要去公立醫院，但佢得到唔係咁好嘅對待。爸爸嗰時40幾歲，但已經失去活動能力，醫院將佢綁喺輪椅上面，我去探佢時，臉上係有個五抓嘅血痕，當下係好激動同好嬲，點解會解生呢啲事？當時係同爸爸許下承諾，我一定要去為無能力嘅人同低下階層嘅人發聲。」

早前喺電台節目分享昔日工作點滴。(影片截圖)

郭詠琴在大學畢業後加入經濟日報財經台，但裁員一事令她十分徬徨，因為當時爸爸剛去世，靠媽媽難以撐起整頭家。「我真係驚到喊。原來老師默默幫我安排另一條路，去到亞洲電視，不過由於唔夠人手，唔止做財經記者，要做埋港聞；不過咁樣令我見識多咗，我又有機會做節目主持和報道新聞。」

郭詠琴05年加入無綫新聞並擔任高級記者 ，2011年離巢後去做市建局高級社區發展經理。

郭詠琴表示入行時曾被批雞仔聲，故後來花大量時間讀報紙練習、檢討。她在04年起擔任Now TV與亞視合作的24小時新聞台主播，與趙海珠、林燕玲、張慧慈被票選為五大身價女主播。「我冇做過身價比較，自己覺得係一份Honor，當時真係啱啱出道咗冇耐，仲有好多表現得好好嘅行家。女主播畀人一種幻想，可能大家好好奇佢哋生活係點......雖然唔係藝人，但成日喺電視機見到，觀眾會覺得親切。公司幫我哋做鋪天蓋地宣傳，銅鑼灣Sogo對面個大電視廣告，全港巴士車身、地鐵、報紙都係我哋個樣（咁你咩感覺？）即刻拎電話selfie先啦。的確因為咁樣多咗人認識，但都要更加努力做好自己工作，冇諗咁多。」

郭詠琴因亡父嘅承諾而加入新聞界。（影片截圖）

郭詠琴表示主播生活簡單，唔需要入廠時基本上都以素顏示人。「當年喺亞視報新聞，準備放工時，突然聽到導演嗌咪叫主播5分鐘入廠；當時有好多同事係度，你眼望我眼。我入廠時已經得番一分鐘，點知原來係硬性新聞，30秒完全冇新聞畫面，剩係拍住我大頭。報完即刻收到電話，老總問發生咩事，點解郭詠琴冇化妝，話嚇親佢。」

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