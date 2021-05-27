不捨「金城安」拍最後一集有遺憾　周嘉洛：我想拍到《愛回家》完

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-27 21:15

無綫（TVB）劇集《痞子殿下》今日（27/05）舉行拜神儀式，事前盛傳劇集由曹永廉「執三攤」取代周嘉洛，不過今日所見周嘉洛依舊還是男主角。

周嘉洛擔正做《痞子殿下》男一。（林迅景攝）

周嘉洛接受《香港01》訪問時，談起首次做男主角的心情，他說：「我冇放大做男主角個定位，個心態係第一次出嚟拍正劇，學習心態，有提住自己唔好畀咁多壓力自己，但係都有好多顧忌，希望喺嚟緊日子放輕鬆自己，表現反而會好啲，因為而家仲摸索緊。」他表示，壓力來自對演技上的突破。

周嘉洛在《愛．回家之開心速遞》飾演「金城安」。（網上圖片）

怕不怕擺脫不了「金城安」的影子？他回答：「曾經有憂慮過，不過我都唔刻意諗點樣唔做『金城安』，因為咁樣會影響到新角色『紀威』本身有嘅特質，經過一輪思考之後都係決定諗點樣做好『紀威』。」

「金城安」暫別《愛．回家之開心速遞》。（網上圖片）

周嘉洛暫別了演出近4年的《愛．回家之開心速遞》，他表示十分不捨。他說：「第1255集《再見金城安》就係最後一集，返去嘅話要睇進度，不過都係要睇公司安排，因為暫時方向就係離開咗劇組先，拍完正劇再入返去，不過始終講唔埋，我都答唔實。我自己就當然想入返去啦，要有始有終感覺好啲，拍到《愛回家》完係一個好開心嘅記錄嚟。」

周嘉洛不捨「金城安」，想拍到最後一集。（網上圖片）

他續說：「我嗰時開完最後一日工，嚟到12廠練舞，嗰一日心情都相當沉重，但係沉重都要過去，因為即將有新挑戰，所以都冇太多時間畀自己沉喺個情緒當中。（有冇男兒淚？）男兒淚就冇，但係拍最後一集反而喊唔出，所以呢樣嘢係一個遺憾，我希望將來面對喊戲都可以收放自如。」

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