專訪｜林奕匡堅持創作自己歌　以男歌手獎為目標：it’s possible

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-31 17:05

林奕匡希望以《沉思者》與樂迷一起思考「思考」與「痛苦」這兩件事。(梁碧玲攝)

林奕匡 (Phil )推出過不少充滿正能量的作品，如《一雙手》、《有淚多好》、《高山低谷》等。踏入2021年，Phil的兩首派台歌《時間的囚犯》、《沉思者》同樣帶有暗黑風格。曲風有所改變，除了是疫情令人心累之外，另外一面，其實也是美國進修的成果。2019年，林奕匡飛到波士頓伯克利音樂學院（Berkelee College of Music）進修兩個月，此舉無疑會令樂迷有所期待，但觀乎這兩年的音樂成績表，林奕匡似乎仍有很多進步空間。「得獎電影未必好收得、得獎歌曲未必一定好有內涵，攞獎呢件事本身包含好多因素，《高山低谷》如果再嚟一次都未必會有咁嘅效果。其實只要我自己知道聲樂、唱歌成熟程度、寫歌能力有明確進步就已經足夠。如果話唔好用獎去衡量又太離地，但自己唔會特別去諗。」

林奕匡在2019年毅然放下工作，隻身到美國進修美國。（IG圖片）

有得必有失

創作上，林奕匡一直堅持自己的曲自己作，他坦言此舉限制了自己能夠唱的作品，甚至是拖累事業。「如果我無呢個限制，100首總會揀出１首好嘅作品，但當我要堅持時，只能夠創作更多。喺美國兩個月，學到嘅包括係我知道行邊條路可以快啲、寫歌前要準備啲咩、心態上應該點、又或者由不同方向去諗自己可以點進步。」比起結果，林奕匡認為更應該享受過程，但每當想到歷年兩金一銀唱作人的成績，如今只能在台下當觀眾，難免會感到可惜吧？「我好珍惜呢啲獎，因為意義重大，假如有得再拎係好事，但咁又算唔算進步？因為我已經拎過金獎。當然我亦有檢討，有人講過其實拎男歌手嘅配備條件要更多，我會諗拎唱作係未就唔可以拎男歌手獎，又唔係喎。只不過要更叻先做到，所以呢個係我下個目標，it’s possible ,but it’s difficult。當真係做到時，會更開心、更珍惜。」

提到fans一句「你咁得閒」，林奕匡真係嬲到笑。(梁碧玲攝)

為fans進行自我檢討

為了挑戰高難度，林奕匡需要付出更多，表現更積極進取，但很多幕後的工作並非會能夠即時呈現，結果換來一場笑話。「之前同fans傾偈時，佢哋話『你呢排係好得閒，咁可以寫多啲歌』我心諗，點解你會覺得我得閒？我真係忙到爆炸，今年無論係cover歌或者幫人監製，好多嘢都係表面睇唔到，但原來咁喺fans眼中係得閒，又或者覺得我係無嘢做，我當下真係……唉！不過換個角度諗，呢行好多人都好勤力，同時背後做好多嘢，我係no excuse，亦都有檢討。」對於樂迷看不到的忙，林奕匡甚是委屈，但亦明白自己有很多不足之處。「譬如有人想我自彈自唱《有了你》，由於首歌好經典，一粒音都唔可以錯，如果我音樂底子好的話，會省卻好多排練時間，但事實就係我嚟到香港先學彈琴；又另外，和音如果搵人唱，我錄音會快好多，但變成我學唔到嘢，監製亦想我參與多啲。其實而家睇返轉頭，以前好多嘢都會覺得好難，但而家係好easy。」

林奕匡去年曾為姜濤的《孤獨病》作曲，問今年可有計劃與MIRROR合作，他說：「如果我想要作曲人獎的話，唔會特定揀一個合作，要個個都合作，哈哈！」(IG圖片)

對MIRROR高度讚賞

出道10年，林奕匡如今也成了前輩，早前欣賞過MIRROR演唱會後，在IG發文力讚。這天訪問時，提到12位年輕人的時候，林奕匡猶如「鏡粉」一名，大讚他們令廣東歌重新獲得關注：「自問唔係好跳得，所以對我來說，佢哋個個都好勁，尤其是Anson Lo (盧瀚霆)，佢跳得好好睇，我老婆都跟過佢跳舞，同埋佢啲歌都有一定難度；姜濤佢嘅vocal喺呢兩年進步好多，而Jeremy(李駿傑)，佢喺眼神同台風都好好，同埋佢揀《Monster》好有驚喜，呢首歌自己都好鍾意。」

Make up: Gabbie@gabbiemakeup

Hair: Wilson Wong

Styling: Queenie Yu

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