一笑渡凡間｜陳秀珠由花旦變「御用阿媽」　曾為愛情放棄花旦之位

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-27 20:35

《一笑渡凡間》裡面陳秀珠飾演的「孤姐」是「一枝獨繡」的老闆娘，為人口硬心軟，其實真人的她一樣硬朗，獨力湊大兒子。她曾與前任男友分手收場，生意亦遭到挫敗，幸好她夠堅強，繼續在演藝圈打併，但突然又與神秘人未婚產子，即使難捱，但也一個人把兒子湊大。

陳秀珠飾演的「孤姐」是「一枝獨繡」的老闆娘。（劇照）

現年62歲陳秀珠在1979年參加港姐競選後加盟無綫，早期曾擔任《K-100》及《體育世界》主持，由於外貌清麗脫俗，很快已被安排拍攝劇集，1982年的《蘇乞兒》及1984年的《笑傲江湖》可說是她的代表作，同劇拍檔也是周潤發，之後在1985年跟萬梓良合作《陸小鳳之鳳舞九天》，在事業如日中天之際，她卻愛情大過天，在1990年暫別幕前，跟馬來西亞富商林梧桐之子林致華拍拖，在大馬開設四川菜食店，但據報後來因為廚師辭職兼自己不善處理，結果被迫結業，最後二人亦分手收場。

想當年，喺1984年電視劇《笑傲江湖》入面，陳秀珠仲同發哥周潤發做過對手戲㗎。（網上圖片）

在1995年回歸無綫拍劇，放下花旦身份，事業重新出發，但1999年突然未婚產子，而且至今也不肯透露仔仔的生父身份，寧願辛苦一點，獨力撫養兒子陳迪加，而她的角色更直接跳到女主角阿姨、媽媽，但她不介意演藝生涯的轉型，至今已在《警犬巴打》、《愛我請留言》、《雜警奇兵》中演出母親角色。

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