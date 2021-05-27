痞子殿下｜陳瀅對周嘉洛讚口不絕　專業努力但唯獨有一樣嘢要改善

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-27 22:45

無綫（TVB）新劇《痞子殿下》今日（27/05）舉行拜神儀式，是次更是周嘉洛首次擔任男主角，以及陳瀅首次出演古裝女主角。

陳瀅同周嘉洛都係第一次拍古裝戲。（林迅景攝）

陳瀅在劇中飾演失了憶的「納克溫柔」，第一場就有與周嘉洛的對手戲：「兩個都失憶，一起身就見到大家，以為係朋友，點知其實就係冤家，我係追殺緊佢。」第一次拍古裝，她就直言拍攝過程辛苦：「夏天拍古裝唔係一般辛苦，以前覺得拍劇唔夠時間係辛苦，但係原來夏天拍古裝再唔夠瞓係另外一種辛苦，唯有搽好多防曬，同埋爭取時間休息，食健康啲。有一個星期，我同周嘉洛試過有三日冇瞓過覺，不過好在之後就比輕鬆。」

陳瀅表示拍古裝好辛苦。（林迅景攝）

談起與周嘉洛的首次合作，陳瀅就讚口不絕，大讚他專業又努力。她說：「有啲劇本未必會寫得咁仔細，其實劇本已經好豐富，咁我哋再喺劇本上面加多少少嘢，就好似綿上添花，同就係一個Solo-Act。佢啲位要做得好其實有壓力，但係佢有啲對白有一頁紙兩頁紙，但係佢又會用自己對白去演，其實佢處理得非常好，所以我都好欣賞佢。唯獨要彈嘅就係佢食得太少，因為佢唔可以瘦過我。」

王灝兒（JW）第一次拍TVB劇。（林迅景攝）

王灝兒（JW）接受《香港01》訪問就表示，雖然拍古裝戲辛苦，但卻十分享受。她說：「係我第一次拍TVB劇加埋古裝，好開心吖，我覺得幸運嘅係所有人都好nice，就算每晚得一兩鐘瞓，外景好熱好熱，好辛苦，但係一齊做緊呢件事，所以會覺得好值得。」

王灝兒（JW）同朱敏瀚有感情線。（林迅景攝）

她續說：「辛苦係因為冇得瞓，外景接廠景。」她分享道，上星期就試連續三四天，每天只睡了一兩個小時：「譬如朝早8點起身，揸車返公司要30分鐘，9點就拍到凌晨6點，又再揸車返公司，6點半再睇第二日劇本，因為我唔睇唔舒服，睇完可能6點半，之後沖涼吹頭就7點半，8點先瞓，跟住call-time 10點，所以咪得一兩鐘瞓囉。」不過JW就坦言十分享受這種充實的生活，還表示想再拍劇。

點擊睇劇中靚女演員：