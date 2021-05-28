宋慧喬豪花1.35億港元買物業　一個IG廣告價值達7位數字

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-28 13:11

宋慧喬雖然經歷離婚，但完全不影響她的吸金力，近日她就被韓國傳媒爆出於3月豪花195億韓元（約1.35億港元），購入一棟7層物業。此外，宋慧喬的IG廣告業配價值近日亦被曝光，達7位數字的金額令人驚訝！

根據韓國傳媒報道，宋慧喬今年3月購入龍山區漢南洞一棟包含地下兩層的7層物業，價值195億韓元。有指宋慧喬購入的大廈2014年才建成，內外裝修新淨外，位於的漢南洞地區亦非常有投資價值，可見女神的眼光。據悉宋慧喬為了母親的生活一直理財謹慎，因此比起全智賢等，相對手上持的物業較少。

宋慧喬今年3月豪花1.35億港元買物業。（網上圖片）

宋慧喬吸金力驚人，早前美國雜誌《Women's Wear Daily》就曝光了她一個IG貼文的廣告業配價值。有指宋慧喬每發文一次，其價值就高達47.79萬美元（約370萬港元）。雜誌亦提到亞洲明星在媒體的影響力愈來愈大，亞裔明星中韓星更是佔了41%。宋慧喬每個廣告貼文平均讚好都有60萬以上，可見女神的人氣及強大影響力。

宋慧喬一個IG廣告價值高達47.79萬美元。（IG/@kyo1122）

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