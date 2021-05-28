一笑渡凡間︱蕭正楠濟公造型不敵麥嘉　77歲近況曝光

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-05-28 20:30

由蕭正楠、湯洛雯和沈震軒主演的無綫（TVB）新劇《一笑渡凡間》正在熱播，輕鬆搞笑的劇情收穫了不少觀眾。可惜，蕭正楠的造型卻未得到觀眾喜愛，並直呼濟公的差距也太大了吧！皆因濟公的身形應該是消瘦的，穿着破爛的衣服，可蕭正楠的身形並不消瘦，與濟公的形象大相徑庭。

大家又滿唔滿意呢個造型？（《 一笑渡凡間》劇照）

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過往不少演員都扮演過濟公，包括周星馳、陳浩民和周明增等等，不過最令人印象深刻絕對是麥嘉的《濟公傳奇》！現年77歲的麥嘉「光頭佬」形象多年來深入人心，他在紐約布魯克林理工大學主修電子工程，並於1969年在新澤西的電話公司任職工程師數年，及後辭職去紐約大學先學電影後學美術。

麥嘉版的濟金是不少人的童年回憶！（VCG）

在1973年投身電影事業，先後擔任過導演、編劇、演員、監製以及出品人，並參演多齣賣座電影，例如《追女仔》、《最佳拍檔》系列和《橫財三千萬》等等。這些電影讓麥嘉成爲家喻戶曉的喜劇演員，而不爲人知的是，麥嘉也是新藝城的大老闆。

麥嘉、黃百鳴、石天曾創辦新藝城電影公司。(VCG)

香港喜劇電影鼻祖！（電影截圖）

後來，麥嘉在淡出娛樂圈後開始投資大熱的地產行業，可惜有傳他在地產和股票方面卻眼光極差，將自己的大半身家都按照風水大師的指點投資了樓市，但結果卻輸個清光。幸好在朋友的幫助和家人的陪伴下，麥嘉順利走出陰影，並重拾老本行。在2019年，麥嘉兒子結婚，鮮有露面的他容光煥發，幾乎無變。而去年，就有網民爆出麥嘉商演的照片，依然相當精神！

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