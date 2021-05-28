讓生活好看2 | 張栢芝跑完馬拉松仲帶囝囝游水　全因一個母親承諾

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-28 20:45

張栢芝近年在內地瘋狂吸金，繼《乘風破浪的姐姐2》後，又錄製另一個真人騷《讓生活好看2》，雖然栢芝已是三子之母，但保養得宜，皮膚白滑，人氣高企的她，在內地甚吃得開，亦不時在節目中分享育兒心得，及跟三子相處之道，栢芝最重視是跟囝囝的承諾，只要應承了就一定做到，而近日在節目中，她的經理人叮噹就分享了栢芝跑完馬拉松後，原來仲會陪兒子游水，爆發出超乎常人的媽媽力。

張栢芝作為三子之母，外形卻十分年輕。（影片截圖）

栢芝育有Lucas、Quintus及Marcus三名兒子，但她跟兒子一直有商有量，好像早前她想安排Lucas、Quintus到上海讀書，也先要徵詢過兒子意見，而她應承過兒子的事亦一定做到。她的經理人叮噹透露，原來栢芝早前6點起床，之後去了跑馬拉松，活動完畢後，栢芝回程又用了一個小時，當全部人也去休息時，栢芝卻連卸妝也未有時間，馬上接回兒子Marcus，幫他脫光光後即帶兒子到海灘游水，眾人也大為讚嘆栢芝的精力體力，百分百是為母則剛。

張栢芝最愛帶兒子游水。（張栢芝微博）

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同場加映崔碧珈靚相：