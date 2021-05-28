開心速遞｜畢業「島大」萬般不捨　阿壯預告有得留低：騷量無影響

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-28 20:01

島大電影學會成員包括安仔、朱凌、阿壯、書蟲、面油同頭皮。(IG圖片)

周嘉洛「升呢」做新劇《痞子殿下》男一，由於檔期關係，令佢要暫別《愛•回家之開心速遞》。劇中同佢喺香港島大（簡稱「島大」）飾演同學阿壯嘅焦浩軒，在IG宣告「大家終於成長畢業」。由於書蟲（林浩文飾）、頭皮（吳卓衡飾）、面油（羅永健飾）等人都係「島大」核心成員，畢業是否意味將離開劇集呢？焦浩軒接受《香港01》訪問時表示：「非常非常唔捨得，始終都成千集，我勁掛住返工成班學生咁開心熱鬧，希望大家畢業之後，都可以一齊工作。」

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焦浩軒透露如無意外的造，會繼續出現在《開心速遞》，所以唔擔心因而騷量大跌，並笑謂：「Show糧收入同曝光都冇影響，因為阿壯畢業之後就會有新嘅工作，但暫時唔可以公布，其他角色都會有唔同安排。」他表示雖然未知監製會如何安排眾人去向，但都好希望可以繼續與書蟲、頭皮等人開工。

焦浩軒「阿壯」正式畢業「島大」，不過幸好會繼續留在《愛•回家之開心速遞》。（影片截圖）

葉蒨文透露今午才完成與朱凌凌的戲份，並謂：「 所以只要佢哋有靈感呢Candy係可以隨時出現。」

而身為「島大」女神嘅葉蒨文（Sophie）在劇中既有補習社老師身份，又有大學博士身份，而她去年開始出演其他劇集，例如在《使徒行者3》中飾演保安局副局長千金「蘇淼淼」、《超能使者》飾演陳山聰初戀女友。原則上不會有太大影響。葉蒨文接受《香港01》訪問時表示:「因為大學寫男仔多啲嘅，同埋我本身真係唔算多戲份，加上有補習社，所以唔算好大影響。至於戲份多定少可能係睇編劇佢哋有冇靈感寫Candy多啲嘅嘢，但係我今日就開完工囉，即係都仲有嘢拍。咁我當然希望有多啲發揮空間啦。」

「島大」有唔少學生，當中包括George（張明偉）、三姨（蘇韻姿）、Candy（葉蒨文）、安仔（周嘉洛）、Bonnie（林凱恩）、書蟲（林浩文）、頭皮（吳卓衡）、面油（羅永健）、Venus（鄺潔楹飾）、朱Ling（吳偉豪飾）、阿壯（焦浩軒飾）等。（影片截圖）