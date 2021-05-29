聲夢傳奇︱炎明熹人氣最高被視為奪冠大熱︰冇信心不如唔好上台

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-29 19:57

無綫（TVB）音樂真人騷《聲夢傳奇》進入白熱化階段，最後十強正式誕生。今日（29/5），一眾學員齊集商場出席宣傳活動並即席獻唱，吸引過百名粉絲現身撐場。大熱炎明熹（Gigi）一出場即贏得全場歡呼聲，她接受《香港01》訪問時表示粉絲的支持令她變得安心：「一開頭幻想係有壓力，但現場聽到咁多歡呼係令個心定落嚟，同埋想表現得好啲。」

大熱炎明熹（Gigi）一出場即贏得全場歡呼聲。（葉志明攝）

Gigi被十強學員即場投選為奪冠大熱，她坦言有壓力不過亦絕不讓步：「會有壓力，但係希望自己做得好啲，唔好讓步畀佢哋。佢哋見我唔讓步應該會覺得開心，即係唔會令佢哋覺得『好似睇少我哋咁』。（對自己好有信心？）係，而家呢個階段冇信心不如唔好上台。」不少網民大讚Gigi有「巨肺」G.E.M.的影子，她說非常榮幸全因G.E.M.一直是她的榜樣：「阿G.E.M.前輩係我想學習的對象，比賽都會選擇佢嘅歌。佢好犀利，唱高音、低音，好巨肺所以我想學習佢。大家覺得我係下一個阿G.E.M.，我覺得好榮幸。」

無綫（TVB）音樂真人騷《聲夢傳奇》進入白熱化階段，最後十強正式誕生。（葉志明攝）

「校長」譚詠麟日前公開力讚Gigi有壓台感，她直言有留意而家人對此亦表示非常開心：「我屋企人太鍾意譚詠麟先生，所以佢有咩動態就即刻Send畀我，佢哋（家人）見到呢個訊息都好開心。我唔知自己有壓台感，屋企人Send譚詠麟先生段說話畀我睇，我先知原來我有咁嘅能力，所以要繼續加油。」

不過譚校長亦有「樂壇明燈」之稱，Gigi直言沒有擔心亦不相信有這回事：「我唔相信呢件事，都有聽朋友講過，但我覺得俾一個前輩讚係好開心。而家件事都未發生，同埋我都唔相信，所以係會冇事。」

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