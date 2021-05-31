逆天奇案｜范文雅入行初期用盡20萬積蓄追夢：頭半年過得好辛苦

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-31 19:15

《逆天奇案》最新講到范文雅飾演的方嵐被被綁架並遭虐待，情節悲慘令人心痛，其實范文雅現實也算經歷痛苦的一刻，當然沒有綁架、虐待如此誇張，但卻經歷大部份藝人都會嘗試的事，就是窮。

范文雅飾演的方嵐被被綁架並遭虐待。（片段截圖）

曾在《2010年度墨爾本華裔小姐競選》中勇奪冠軍，之後她在2012年代表墨爾本來港參選《國際中華小姐競選》，成功入圍最後十強，但落選後便返回澳洲在銀行裡繼續沉悶工作，在澳洲蒙納士大學風險投資管理碩士畢業的她生，在銀行做顧客服務主任。有一天，Aliya在工作期間，收到TVB打來邀請，決定要為自己人生添一點色彩，同年簽約TVB正式入行。

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當時她沒有理會爸爸媽媽的反對，放棄一份穩定的工作，帶同自己20萬積蓄來港闖盪，以為一切都會有個好的開頭。可惜，初期因為無人識，自己在公司又沒有人脈，工作量幾乎是零，更將所有積蓄用光，她曾說過：「喺呢段日子裡，因為嚟到一個陌生嘅地方，冇朋友，冇親人，好多野都由零開始，頭半年過得好辛苦，好唔習慣，自己好唔開心，遇到問題又冇人可以傾訴，每日喺度喊，反覆問自己，究竟我行呢條路啱唔啱，最終同公司攞咗一個月假，返咗澳洲搵Daddy媽咪，最令我最難過嘅，係我見到父母嘅時候，佢地同我講無論發生任何事Daddy媽咪都會支持你，無論經濟上，無論你唔開心，你都可以返嚟呢個屋企。」

《3日2夜》的范文雅：

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幸好，她後來逐漸得到機會，初期主要擔任主持，直至在旅遊節目《3日2夜》中大騷Fit爆身材，成功打響名堂，轉入劇組後多數飾演性感角色，當中她在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Coco，更色誘歐瑞偉，憑着超姣的演繹成功令人留下深刻印象。入行第6年她有機會在劇集《BB來了》中飾演一個配角，劇中飾演Sharon的她先是有一場於車廂內色誘黎諾懿的戲份，傲人身材令黎諾懿睇到眼凸，之後更有一場辦公室情慾戲，穿上吊帶裙的Aliya更胸壓黎諾懿，相當出位！

好多色誘戲份：

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同場加映：盤點東張西望女神泳裝 個個都完美身形唔怪得咁受歡迎！